Nilton Lins

Justiça garante auxílio-fardamento a sargento da PM no Amazonas

Por Portal Do Holanda

10/01/2026
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM- Em decisão proferida na quarta-feira (7), a Justiça do Amazonas reafirmou a validade do auxílio-fardamento para policiais militares promovidos à graduação de 3º sargento. A sentença foi assinada pelo juiz Jânio Tutomu Takeda, da comarca de Carauari. Saiba mais em Amazonas Direito.

