Nilton Lins

Polícia Civil apreende 12 toneladas de pirarucu ilegal no Amazonas

Por Portal Do Holanda

10/01/2026 22h02 — em
Policial


Foto: Divulgação

Uma ação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) resultou na apreensão de 12 toneladas de pirarucu seco na última sexta-feira (09/01). A carga ilegal foi interceptada no Rio Amazonas, nas proximidades do município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), durante fiscalização na Base Fluvial Paulo Pinto Nery.

A abordagem ocorreu por volta das 14h30, como parte das operações Fronteira Mais Segura e Protetor, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Segundo as autoridades, o pescado estava escondido no porão de uma embarcação que havia saído da capital com destino a Parintins.

Detalhes da Ocorrência

Flagrante: Os policiais encontraram o peixe já processado (seco) e armazenado de forma irregular.

Prisões: Dois homens responsáveis pelo transporte foram detidos em flagrante por crime ambiental.

Destino da Carga: As 12 toneladas de alimento foram doadas para instituições beneficentes de Itacoatiara.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara para os procedimentos cabíveis. A operação reforça o combate à pesca predatória e ao transporte irregular de espécies protegidas na região amazônica.

