Adolescentes são apreendidos por roubo em posto de gasolina no Amazonas





Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), apreendeu, na quinta-feira (8), dois adolescentes, de 15 e 17 anos, de identidades não reveladas, suspeitos de cometer ato infracional análogo ao crime de roubo majorado em um posto de gasolina em Itapiranga, a 277 km de Manaus. Os jovens são irmãos e já possuem histórico na unidade policial local.

Segundo o delegado Aldiney Nogueira, a dupla chegou ao estabelecimento em uma motocicleta, com os rostos cobertos, e anunciou o roubo, levando a bolsa da vítima que continha os pagamentos dos clientes. O caso foi registrado em Boletim de Ocorrência, e as investigações tiveram início imediatamente após o crime.

Os adolescentes foram localizados na residência da família, onde também foi encontrado um veículo com características compatíveis às relatadas pelo frentista. Imagens de câmeras de segurança de locais próximos comprovaram a participação dos jovens no crime. Durante depoimento, eles confessaram a ação e indicaram o local onde estava o objeto roubado.

O delegado informou que as investigações continuarão para localizar a arma utilizada e identificar possíveis mandantes ligados ao tráfico de drogas. Os irmãos permanecerão à disposição do Ministério Público do Amazonas (MPAM) e responderão pelo ato infracional análogo ao crime de roubo.