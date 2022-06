Embarcação é encontrada em área de buscas por jornalista e indigenista desaparecidos

Manaus/AM - Uma nova embarcação foi encontrada em área de busca pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. A informação foi divulgada neste domingo pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja).

Segundo a organização, a embarcação foi encontrada no sábado (11).

De acordo com Eliésio Marubo, procurador jurídico da Univaja, a embarcação pode pertencer ao suspeito de envolvimento no desaparecimento de Dom e Bruno, Amarildo da Costa de Oliveira, o “Pelado”, preso em Atalaia do Norte.

Bruno e Phillips desapareceram no dia 5 de junho, na região do Vale do Javari, em Atalaia do Norte, interior do Amazonas. Eles sumiram próximo à Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas. A reserva é regada de conflitos como o tráfico de drogas, roubo de madeira e avanço do garimpo ilegal.

