Prefeitura de Manaus abre quase mil vagas para cursos gratuitos de arte e música

Por Portal Do Holanda

22/01/2026 18h52 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM - A partir da próxima segunda-feira, 26 de janeiro, a Prefeitura de Manaus inicia o processo de matrícula para os Centros Municipais de Arte Educação (Cmaes) Aníbal Beça e Nelson Neto. Ao todo, são oferecidas 974 vagas em modalidades que variam do balé clássico ao ensino de instrumentos musicais, todas destinadas a alunos das redes pública e privada, além da comunidade em geral.

As inscrições devem ser feitas de forma presencial diretamente nas unidades, localizadas no bairro São José (etapas 3 e 4), até o dia 13 de fevereiro. O atendimento ocorre em dois turnos: das 8h às 11h e das 13h30 às 16h.

Os centros funcionam como polos de formação cultural e social na zona Leste, oferecendo material gratuito e aulas nos turnos matutino, vespertino e noturno.

Cmae Aníbal Beça (664 vagas): Oferece a maior grade, incluindo Artes Visuais, Arte Multimídia, Balé, Clarinete, Canto (todas as idades), Dança Contemporânea, Flauta Doce, Sopros/Metais, Percussão, Teatro, Violão e Violino.

Cmae Nelson Neto (310 vagas): Focado em Balé Clássico, Canto e Teatro.

O secretário municipal de Educação, professor Junior Mar, reforça que a iniciativa democratiza o acesso à cultura. "A arte é uma poderosa ferramenta de desenvolvimento humano e social", pontuou. Para 2026, o foco das unidades será o fortalecimento de mostras artísticas e recitais, permitindo que os alunos experimentem a vivência de palco.

Documentação necessária

Para garantir a vaga, os interessados devem apresentar os seguintes documentos (originais e cópias):

1 foto 3x4;

RG ou Certidão de Nascimento;

Comprovante de residência;

Declaração escolar atualizada (ano letivo 2026);

Laudo médico (para alunos com necessidades especiais).

