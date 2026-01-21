Chuva forte e ventos intensos causam naufrágio de lancha escolar em Alvarães; vídeo





Manaus/AM - Um forte temporal atingiu o município de Alvarães, a 531 quilômetros a oeste de Manaus, e provocou o naufrágio de uma lancha utilizada no transporte de estudantes na região de Nogueira. O incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (21), em meio a uma chuva intensa acompanhada de ventos fortes, que surpreendeu moradores da cidade.

Segundo relatos de testemunhas, o mau tempo se formou rapidamente, com rajadas de vento e forte precipitação, o que dificultou a navegação e acabou causando o afundamento da embarcação. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a lancha parcialmente submersa após o temporal.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos nem confirmação se havia alunos a bordo no momento do naufrágio. As autoridades locais ainda não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias do ocorrido nem sobre eventuais danos materiais.

O episódio acontece em meio a um cenário de alerta meteorológico no Amazonas. De acordo com comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), grande parte do estado está em nível máximo de perigo para chuvas intensas, com volumes que podem chegar a 50 milímetros por dia até o próximo domingo (25). Em Manaus e no interior, a orientação é de atenção redobrada, especialmente para quem depende do transporte fluvial.