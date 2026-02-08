   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Moradores do Vieiralves sofrem com falta de água há três dias e cobram concessionária

Por Portal Do Holanda

08/02/2026 9h37 — em
Amazonas


Sufoco é grande - Foto: Freepik Ilustrativa

Manaus/AM – Moradores do Conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital, estão há três dias sem água nas torneiras. O fornecimento foi interrompido na sexta-feira (6) e, até o momento, não foi restabelecido. Entre as áreas afetadas estão as ruas Rio Içá, Rio Amapá e Rio Jutaí.

"Estamos sem água desde a sexta-feira e não recebemos uma satisfação, ninguém fala nada", desabafa uma moradora gestante que reside na rua Rio Içá.

Além das residências, o problema atinge diretamente estabelecimentos comerciais como salões de beleza, barbearias e restaurantes, que enfrentam dificuldades para manter o funcionamento. Moradores e comerciantes afirmam que já abriram diversos chamados para relatar a situação, mas não receberam retorno da concessionária responsável.

A falta de água tem impactado principalmente idosos, crianças, grávidas e pessoas enfermas, em um período em que Manaus registra temperaturas elevadas, aumentando ainda mais o desconforto da população.

