'Abandonados', moradores se mobilizam para tapar crateras em estrada no Iranduba





Manaus/AM - Moradores do São João Paraná do Iranduba, precisaram se unir para reparar os buracos e fechar as crateras que tem isolado a comunidade da sede do município, no interior do Amazonas.

Segundo eles, a prefeitura os abandonou a própria sorte e deixou a comunidade em completo abandono e isolamento. Quem tenta trafegar pelo trecho fica atolado e amarga prejuízos grandes nos veículos.

Eles também relatam que devido às péssimas condições do ramal, inúmeros acidentes já foram registrados no local. Em dias de chuva, a situação é ainda pior porque o ônibus escolar que leva crianças e adolescentes para escolas próximas, precisam se arriscam em manobras para desviar das valas que se formaram ao longo da via.

Cansados de esperar pela Prefeitura de Iranduba e temendo que algo pior aconteça, os próprios comunitários se reuniram para comprar cascalhos, a fim de tapar os buracos, trabalho que é de competência municipal. Além disso, eles mesmos precisaram executar o serviço, já que esta era a única forma de amenizar a situação.