Amazônia: Preservação é discurso fácil que atende interesse dos ricos





Ordem, soberania e segurança são palavras muito usadas nos discursos oficiais. Soam bonitas e passam a impressão de proteção para todos. Mas, na prática, quase nunca vêm sozinhas. Geralmente aparecem antes de decisões que atendem a interesses — econômicos, financeiros ou estratégicos. Quando essas palavras são usadas, quase nunca é pensando em quem mora no lugar afetado.

Isso também acontece no discurso ambiental.

O povo da Amazônia brasileira vive cercado de proibições, sem estrada, sem infraestrutura e com poucas opções de trabalho, enquanto as decisões são tomadas longe daqui.

O Estado aparece rápido para proibir, multar e embargar. Mas desaparece quando o assunto é planejar, investir ou criar alternativas de desenvolvimento que respeitem a floresta e, ao mesmo tempo, garantam dignidade para quem mora nela. Assim, a preservação deixa de ser solução e vira apenas discurso bonito — bom para quem está longe, pesado para quem vive aqui todos os dias.