Amazônia: Preservação é discurso fácil que atende interesse dos ricos
Por Raimundo de Holanda
22/01/2026 19h25 — em
Bastidores da Política
- Proteger o meio ambiente é importante, ninguém discute isso. Mas a verdade é que o clima do planeta já mudou e não vai voltar a ser como antes. Isso não é negar a ciência, é aceitar a realidade.
- Ficar repetindo discursos salvadores ajuda mais a aliviar a consciência de quem fala do que resolver os problemas reais que já estão acontecendo.
- Na Amazônia, essa contradição fica ainda mais clara. Aqui se preservam florestas, rios e riquezas naturais que têm valor para o mundo. Mas quem vive na região quase nunca participa das decisões. A pergunta continua sem resposta: preserva-se para quem?
Ordem, soberania e segurança são palavras muito usadas nos discursos oficiais. Soam bonitas e passam a impressão de proteção para todos. Mas, na prática, quase nunca vêm sozinhas. Geralmente aparecem antes de decisões que atendem a interesses — econômicos, financeiros ou estratégicos. Quando essas palavras são usadas, quase nunca é pensando em quem mora no lugar afetado.
Isso também acontece no discurso ambiental.
O povo da Amazônia brasileira vive cercado de proibições, sem estrada, sem infraestrutura e com poucas opções de trabalho, enquanto as decisões são tomadas longe daqui.
O Estado aparece rápido para proibir, multar e embargar. Mas desaparece quando o assunto é planejar, investir ou criar alternativas de desenvolvimento que respeitem a floresta e, ao mesmo tempo, garantam dignidade para quem mora nela. Assim, a preservação deixa de ser solução e vira apenas discurso bonito — bom para quem está longe, pesado para quem vive aqui todos os dias.
