Saiba onde conseguir atendimento dermatológico gratuito na segunda-feira em Manaus





Manaus/AM- A Prefeitura de Manaus abre oficialmente, na próxima segunda-feira (12), a campanha "Janeiro Roxo" de 2026. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), busca conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e combater o estigma em torno da hanseníase.

O evento de abertura terá início às 8h, na sede do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan), localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste — área historicamente ligada à causa.

Mutirão de saúde e cidadania

A abertura contará com uma ação integrada envolvendo a Semsa e a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). Entre os serviços oferecidos estão:

Atendimento médico: Consultas em dermatologia, clínica geral e pediatria.

Prevenção: Vacinação do calendário básico e orientações sobre manchas na pele.

Assistência Social: Atualização do Cadastro Único (CadÚnico) e ações de bem-estar.

Cenário da doença em Manaus

A intensificação dos serviços ocorre após um ano de alerta. Em 2025, a capital amazonense registrou 106 novos casos de hanseníase. O dado que mais preocupa as autoridades de saúde é o diagnóstico em menores de 15 anos, que somaram dez casos no último ano, indicando a persistência da transmissão ativa na cidade.