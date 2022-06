Corpos do jornalista Dom e do indigenista Bruno são encontrados no Amazonas

Manaus/AM - Nesta quarta-feira (15), os corpos do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, que estavam desaparecidos desde o dia 5 de junho deste ano, foram localizados na comunidade indígena do Vale do Javari, localizado no município de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas.

Uma força-tarefa composta pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), juntamente com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), coordenada pelo secretário Carlos Alberto Mansur, Polícia Federal (PF) e demais forças de segurança, foi montada logo após as autoridades tomarem conhecimento do desaparecimento.

O delegado Guilherme Torres, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI) da PC-AM, destacou que desde o desaparecimento, todas as equipes policiais trabalharam incansavelmente para localizar as vítimas, bem como encontrar os envolvidos.

“Hoje apresentamos o resultado dessa investigação. Conseguimos encontrar os corpos, e prender os envolvidos nesse crime extremamente brutal. Isso só foi possível devido aos esforços somados junto às forças de segurança”, enfatizou Torres.

Investigações

No dia 6 de junho, a PC-AM iniciou as investigações em relação ao desaparecimento, realizando oitivas e diligências pelas localidades adjacentes ao Vale do Javari. No dia posterior (07), Amarildo da Costa de Oliveira, 41, conhecido como “Pelado”, foi preso em flagrante com munições de uso restrito, e passou a ser investigado por envolvimento nos desaparecimentos.

No dia 9 de junho, foram encontrados vestígios de sangue em uma embarcação de propriedade de Amarildo, e no dia 10, um material orgânico, aparentemente humano, foi encontrado próximo ao porto do município. O material foi recolhido e enviado para Manaus, onde passou por perícia.

Em continuidade aos trabalhos investigativos, na terça-feira (14), a PC-AM, com apoio da PF, cumpriu mandados de busca e apreensão em nome de Oseney da Costa de Oliveira, 41, conhecido como “Dos Santos”. Ele é irmão de Amarildo, e também é apontado como suspeito de participação no caso.

Segundo informações da Polícia Civil, ainda na terça-feira, Amarildo foi novamente ouvido e confessou o crime, indicando inclusive onde estava a lancha, bem como os corpos das vítimas. O indivíduo conduziu os policiais ao local, onde os corpos foram localizados

O delegado Alex Perez, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Atalaia do Norte, está conduzindo o Inquérito Policial (IP) sobre o caso.

