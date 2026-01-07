PcDs têm acesso a serviços nos PACs do Amazonas sem necessidade de agendamento





Manaus/AM- Pessoas com deficiência (PcDs) que residem na capital ou no interior do Amazonas contam com um sistema de atendimento facilitado nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC). Através de uma parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD) e a Sejusc, o público tem acesso a guichês exclusivos e atendimento especializado sem a necessidade de agendamento prévio.

O serviço está disponível em 22 unidades de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Segundo a secretária da SEPcD, Selma Banes, a iniciativa visa descentralizar o atendimento e reduzir as dificuldades de locomoção. "É uma forma de garantir que os direitos e orientações estejam mais perto de casa", destacou.

Serviços disponíveis

Nos postos de atendimento, as PcDs podem solicitar documentos fundamentais e benefícios financeiros, como:

Identificação: Emissão da Carteira da PcD, Carteira do Autista (Ciptea) e Passe Legal (Intermunicipal).

Empreendedorismo: Solicitação de linha de crédito pelo programa +Crédito Inclusão, em parceria com a Afeam.

Mobilidade: Agendamento para emissão de Passa-Fácil (IMMU), credencial de estacionamento para idosos e PcDs, além do Passe Interestadual.

Apoio e Orientação: Informações sobre solicitação de cadeiras de rodas e orientações sobre descontos previstos em lei.

Onde encontrar o atendimento?

O serviço abrange 9 PACs na capital (incluindo a Unidade Móvel Itinerante) e 13 municípios do interior, como Manacapuru, Parintins, Tefé, Itacoatiara e Tabatinga.

Como solicitar (Documentação necessária)

Para a emissão de carteiras de identificação, o interessado deve apresentar:

Requerimento preenchido;

Relatório médico com CID;

RG, CPF e Certidão de Nascimento;

Comprovante de residência e foto 3x4;

Informação de tipo sanguíneo e contato telefônico.

No caso de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o responsável legal também deve apresentar documento de identidade, comprovante de residência e e-mail.

Canais de Atendimento

Para dúvidas ou informações detalhadas, a SEPcD disponibiliza os seguintes canais:

Telefone/WhatsApp: (92) 98276-0057

Sede: Rua Marquês de Quixeramobim, 210, Parque das Laranjeiras (Flores), das 8h às 17h.