Detran abre 100 vagas gratuitas para cursos especializados de trânsito em Manaus
Por Portal Do Holanda
07/01/2026 22h44 — em
Amazonas
Manaus/AM- O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) abriu as inscrições para uma nova remessa de cursos gratuitos voltados à qualificação profissional de condutores. Ao todo, a Escola Pública de Trânsito (Eptran) disponibiliza 100 vagas distribuídas entre quatro modalidades especializadas, com turmas nos três turnos (manhã, tarde e noite).
Cronograma de aulas
As capacitações ocorrem na última semana de janeiro. Confira as datas e horários:
26 de janeiro (Tarde): Curso para Mototaxistas (25 vagas).
29 de janeiro (Manhã): Condutores de Veículos de Emergência (25 vagas) e Transporte Coletivo de Passageiros (25 vagas).
29 de janeiro (Noite): Condutores de Veículos de Transporte Escolar (25 vagas).
Como garantir a vaga
As inscrições permanecem abertas enquanto houver disponibilidade. Os interessados podem se dirigir a qualquer posto de atendimento do Detran-AM ou diretamente na recepção da Eptran, localizada no Shopping Manaus Via Norte (Bairro Monte das Oliveiras), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Requisitos por Categoria
Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar a CNH e comprovante de residência. Fique atento às exigências de categoria para cada curso:
Veículos de Emergência: CNH em qualquer categoria.
Transporte Coletivo e Escolar: CNH categorias D ou E.
Mototaxistas: CNH categoria A.
Canais de Informação
Em caso de dúvidas sobre o conteúdo dos cursos ou disponibilidade de turmas, o Detran-AM disponibiliza os seguintes números para contato:
(92) 98557-2767
(92) 3643-0092
(92) 3643-0057
ASSUNTOS: Amazonas