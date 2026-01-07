   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Detran abre 100 vagas gratuitas para cursos especializados de trânsito em Manaus

Por Portal Do Holanda

07/01/2026 22h44 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM- O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) abriu as inscrições para uma nova remessa de cursos gratuitos voltados à qualificação profissional de condutores. Ao todo, a Escola Pública de Trânsito (Eptran) disponibiliza 100 vagas distribuídas entre quatro modalidades especializadas, com turmas nos três turnos (manhã, tarde e noite).

Cronograma de aulas

As capacitações ocorrem na última semana de janeiro. Confira as datas e horários:

26 de janeiro (Tarde): Curso para Mototaxistas (25 vagas).

29 de janeiro (Manhã): Condutores de Veículos de Emergência (25 vagas) e Transporte Coletivo de Passageiros (25 vagas).

29 de janeiro (Noite): Condutores de Veículos de Transporte Escolar (25 vagas).

Como garantir a vaga

As inscrições permanecem abertas enquanto houver disponibilidade. Os interessados podem se dirigir a qualquer posto de atendimento do Detran-AM ou diretamente na recepção da Eptran, localizada no Shopping Manaus Via Norte (Bairro Monte das Oliveiras), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Requisitos por Categoria

Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar a CNH e comprovante de residência. Fique atento às exigências de categoria para cada curso:

Veículos de Emergência: CNH em qualquer categoria.

Transporte Coletivo e Escolar: CNH categorias D ou E.

Mototaxistas: CNH categoria A.

Canais de Informação

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo dos cursos ou disponibilidade de turmas, o Detran-AM disponibiliza os seguintes números para contato:

(92) 98557-2767

(92) 3643-0092

(92) 3643-0057

