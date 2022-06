Servidores anunciam greve por morte de Bruno e Dom e exigem saída de presidente da Funai

Uma greve geral foi anunciada para a próxima quinta-feira (23), por servidores da Funai em todo o país. De acordo com a categoria, a paralisação tem duas motivações.

Uma delas é pressionar as autoridades para que todos os envolvidos nos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips sejam presos.

A outra é a saída do atual presidente do órgão, Marcelo Xavier: "Manifestaremos nossa profunda tristeza e indignação pelo assassinato bárbaro do nosso colega Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips e exigiremos a devida identificação e responsabilização de todos os culpados. Exigiremos, ainda, a saída imediata do Presidente da Funai, Marcelo Xavier, que vem promovendo uma gestão anti-indígena e anti-indigenista na instituição", declara a Indigenistas Associados (INA), associação de servidores da fundação.

Os servidores criticam a gestão de Xavier, que é da bancada ruralista e está no comando da Funai desde 2019. As decisões polêmicas de demissões em massa, inclusive a de Bruno Pereira, e a denúncia de intimidação aos servidores estão no cerne do movimento contra ele.

Além disso, o presidente também já foi denunciado pelo Ministério Público Federal por improbidade administrativa. Isso porque ele quebrou um acordo judicial em que a Funai se comprometia a demarcar o território indígena Munduruku, em Santarém (BA).

Além disso, servidores alega que sofreram represálias por parte dele por serem contra a instalação de uma rede de alta tensão entre Manaus 'e Boa Vista'. Eles dizem que Xavier os persegue e mandou até investigá-los.

Veja também:

Terceiro suspeito confessa participação nas mortes de Dom e Bruno, mas nega ter atirado

Polícia prende 3º suspeito de matar Dom Phillips e Bruno Pereira em Atalaia do Norte

Buscas por barco de Dom e Bruno continuam neste sábado em Atalaia do Norte

Justiça decreta prisão de 3º suspeito pelas mortes de Dom e Bruno no Amazonas

PF confirma que restos mortais encontrados no Vale do Javari são de Dom Phillips

Univaja critica PF sobre não haver mandantes no assassinato de Bruno e Dom

PF diz que não existe mandante da morte de Dom Phillips e Bruno Pereira

​Funai é proibida de falar mal da trajetória de Dom e Bruno, determina Justiça

Corpos do jornalista Dom e do indigenista Bruno são encontrados no Amazonas

Irmãos confessam assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips, afirmam fontes da PF

Irmão de 'Pelado' é preso suspeito de desaparecimento de Dom e Bruno no Amazonas

Preso por suposto envolvimento no sumiço de Dom e Bruno é levado para área de buscas

Indigenista denunciou pescadores do Vale do Javari em áudio: 'Estão atirando na equipe'

STF anuncia grupo com Sebastião Salgado e Wagner Moura para acompanhar buscas por Dom e Bruno

Embaixada do Brasil admite erro sobre corpos de Dom e Bruno terem sido encontrados

Polícia mira novos suspeitos do desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips

Buscas por Dom e Bruno continuam nesta terça no Amazonas

PF divulga nesta semana análise de material encontrado em buscas por Dom e Bruno

Fotos dos objetos de Bruno e Dom Phillips após desaparecimento são divulgadas

PF investiga se sumiço de Bruno e Dom tem ligação com 'máfia dos peixes' do narcotráfico

Esposa de indigenista cobra explicações após embaixador confirmar corpos de Bruno e Dom

Indígenas protestam em Atalaia do Norte após desaparecimento de Bruno e Dom

Bolsonaro diz que vísceras foram achadas em rio e vê indícios de 'maldade' a Dom e Bruno

Dom e Bruno Pereira: Corpos foram achados amarrados em árvore, diz The Guardian

PF encontra material orgânico 'aparentemente humano' em rio durante buscas por Dom Phillips e Bruno

Procuradores municipais são advogados de suspeito no desaparecimento de indigenista e jornalista

Testemunha diz que viu homem se armar e ir atrás de indigenista e jornalista no Amazonas

Justiça Federal determina reforços em buscas pelo indigenista e jornalista desaparecidos em Atalaia do Norte

Ministro da Defesa nega atraso nas buscas por indigenista e jornalista desaparecidos em Atalaia do Norte

Especialistas em ambiente de selva atuam em buscas a indigenista e jornalista desaparecidos

Polícia não encontra vestígios de sequestro de jornalista e indigenista e buscas continuam

PF diz ter esperança de encontrar indigenista e jornalista vivos, mas não descarta homicídio

Jornalista do The Guardian e indigenista desaparecem em viagem ao Amazonas

Indigenista da Funai e jornalista sofreram ameaças dias antes do desaparecimento no Amazonas

O que se sabe sobre o desaparecimento de indigenista e jornalista do The Guardian no Amazonas

PF é acionada para investigar desaparecimento de jornalista e indigenista em Atalaia do Norte

Saiba quem são Bruno Pereira e Dom Philips, desaparecidos em Atalaia do Norte

Reforço policial é enviado para buscas de jornalista e indigenista desaparecidos em Atalaia do Norte

MPF acompanha caso de desaparecimento de indigenista e jornalista em Atalaia do Norte

Marinha participará das buscas por jornalista do The Guardian e indigenista em Atalaia do Norte

Esposa de jornalista desaparecido em Atalaia do Norte apela por ajuda

PF prende dois suspeitos de desaparecimento de jornalista e indigenista em Atalaia do Norte

Buscas por indigenista e jornalista britânico desaparecidos são retomadas no Amazonas

Força-tarefa da SSP embarca para Atalaia do Norte em busca dos desaparecidos

Indigenista da Funai mandou áudio antes de desaparecer: ‘chego dia 6’

Família do indigenista Bruno Pereira relata sentimento de angústia e faz apelo

Univaja diz que 60 pessoas fazem buscas em trajeto onde jornalista e indigenista deveriam passar

Exército faz buscas por jornalista e indigenista desaparecidos em Atalaia do Norte; vídeo

Polícia ouve 1º suspeito de desaparecimento de jornalista e indigenista em Atalaia do Norte

Extremamente arriscada', afirma ex-presidente da Funai sobre viagem de indigenista e jornalista à Atalaia do Norte

Buscas por indigenista e jornalista desaparecidos são intensificadas em Atalaia do Norte

'Vamos achar para acertar as contas', diz bilhete com ameaça a indigenista

Indigenista desaparecido treinava índios para monitorar região com drones

Justiça determina que União reforce buscas por indigenista e jornalista no Amazonas

Suspeito estava com munições e foi visto atrás de barco de indigenista e jornalista desaparecidos

'Esse inglês era mal visto, fazia muita matéria contra garimpeiro', diz Bolsonaro sobre Dom