Dom Phillips escrevia livro sobre como salvar a floresta e registrava paisagem; ‘Amazônia, sua linda'

Em 2021, jornalista britânico Dom Phillips começou a escrever um livro sobre soluções para manter a floresta de pé. A viagem até o Vale do Javari fazia parte da pesquisa para a obra. "Amazônia sua linda" escreveu o jornalista em sua última publicação nas redes sociais cinco dias antes de desaparecer no Vale do Javari.

Dom fez dezenas de reportagens sobre a Amazônia para o jornal The Guardian, documentando o crescimento do desmatamento durante o governo Bolsonaro. Ele vivia com a esposa em Salvador (BA), e no tempo livre, dava aulas de inglês como voluntário em uma comunidade carente.

Em um vídeo publicado no perfil no Twitter da Associação Ashaninka do Rio Amônia, Phillips contou que as terras indígenas são os lugares mais protegidos da Amazônia, e destacou o protagonismo e a participação dos povos indígenas na preservação da floresta.

A diretora-executiva da Alicia Patterson Foundation, Margaret Engel, disse à BBC que Dom havia completado dois terços da apuração para o livro. Ele recebia uma bolsa para que se dedicasse integralmente à obra, que seria finalizada até o fim de 2022.

Sua intenção era expor formas de preservar a floresta e, ao mesmo tempo, garantir o bem estar das pessoas que vivem na floresta. "Muitos jornalistas soam alarmes quanto à degradação, mas Dom tem um olhar mais sofisticado, ele busca as soluções possíveis", disse Margaret.