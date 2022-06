Indigenista desaparecido em Atalaia do Norte denunciou ataques a tiros contra servidores

O indigenista foi exonerado do cargo de coordenador-geral de Índios Isolados em outubro de 2019, após uma ação contra o garimpo ilegal na reserva Yanomami. No documento, Bruno criticou sua demissão e a falta de policiamento na região que é alvo de inúmeros ataques. "A exoneração sem nenhum motivo conhecido representa um retrocesso histórico da polícia pública para a proteção dos povos indígenas isolados e de recente contato", afirmou na denúncia.

Em 31 de outubro de 2019, um servidor da Funai, que estava de plantão fazendo a vigilância de uma área indígena, foi surpreendido por um grupo com cerca de seis homens em uma canoa que efetuaram diversos disparos em direção a guarita que o colaborador estava. Segundo a denúncia, os invasores estavam com "recursos ambientais de procedência ilegal" na embarcação de 12m.

Além disso, o documento relata sobre um assassinato em pouco mais de um ano. De acordo com o UOL, que teve acesso ao documento, o arquivo foi enviado no dia 4 de novembro de 2019, um dia após o 8º ataque. "Apesar dos registros em relatórios, boletins de ocorrência e evidência coletadas, nenhuma atitude eficaz foi tomada pela administração", diz um trecho da denúncia.

Bruno assinou um ofício com mais 10 servidores e encaminhou o documento à Defensoria Pública da União (DPU). De acordo com a denúncia, foram registrados oito ataques a tiros no Vale do Javari, no Amazonas, sendo 5 contra os agentes da Funai na base de proteção localizada em Ituí-Itaquaí.

Manaus/AM - Após ser exonerado, o indigenista Bruno Pereira, que está desaparecido em Atalaia do Norte, denunciou ataques a tiros contra a comunidade e contra servidores da Funai (Fundação Nacional do Índio), em 2019.

