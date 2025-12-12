Inep divulga resultados do Enamed 2025; confira





O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) tornou público nesta sexta-feira, 12 de dezembro, o resultado da primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025.

Os participantes que realizaram a prova podem consultar o desempenho individual diretamente no Sistema Enamed.

O BRILHO DA ESTRELA

Entre os aprovados, um nome ganhou destaque: Estrela Cecilia Moreira de Holanda Farias. A recém-formada concluiu a graduação em Medicina na última quarta-feira pela Universidade Nilton Lins, em Manaus, e foi reconhecida como uma das alunas com o melhor desenvolvimento em sua turma.

CLIQUE AQUI PARA VER O RESULTADO

Candidatos ao Enare: Aqueles que planejam utilizar os resultados do Enamed para concorrer ao Exame Nacional de Residência (Enare) devem seguir as orientações e etapas subsequentes detalhadas no Edital n.º 3/2025 - Residência Médica - Acesso Direto. Este edital foi publicado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).