Nilton Lins

Inep divulga resultados do Enamed 2025; confira

Por Portal Do Holanda

12/12/2025 19h13 — em
Amazonas


Foto: Reprodução

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) tornou público nesta sexta-feira, 12 de dezembro, o resultado da primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025. 

Os participantes que realizaram a prova podem consultar o desempenho individual diretamente no Sistema Enamed.

O BRILHO DA ESTRELA

Entre os aprovados, um nome ganhou destaque: Estrela Cecilia Moreira de Holanda Farias. A recém-formada concluiu a graduação em Medicina na última quarta-feira pela Universidade Nilton Lins, em Manaus, e foi reconhecida como uma das alunas com o melhor desenvolvimento em sua turma.

 

CLIQUE AQUI PARA VER O RESULTADO

Candidatos ao Enare: Aqueles que planejam utilizar os resultados do Enamed para concorrer ao Exame Nacional de Residência (Enare) devem seguir as orientações e etapas subsequentes detalhadas no Edital n.º 3/2025 - Residência Médica - Acesso Direto. Este edital foi publicado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

