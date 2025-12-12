   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Top amazonense em ascensão internacional é apontada como affair de João Guilherme

Por Portal Do Holanda

12/12/2025 20h00 — em
Amazonas


Foto: Reprodução/Instagram

João Guilherme estaria vivendo um affair com a modelo amazonense Luiza Perote, de 20 anos. Os indícios foram flagrados por internautas após ambos publicarem fotos em locais semelhantes durante viagem ao Japão, em meio a interações recentes entre os dois nas redes sociais, incluindo interações com a mãe do artista. 

O novo possível romance surge após rumores de que João Guilherme poderia retomar a relação com Bruna Marquezine, algo que perdeu força quando a atriz foi vista em clima de romance com Shawn Mendes durante a passagem do cantor pelo Brasil. 

Amazonense de Humaitá - Luiza Perote, de 20 anos, é natural de Humaitá, a 590 quilômetros de Manaus. Hoje, ela figura entre os principais nomes da nova geração da moda internacional. Luiza viralizou durante a pandemia com vídeos no TikTok, foi descoberta por olheiros e rapidamente passou a desfilar para marcas de peso como Chanel, Gucci, Fendi e Bottega Veneta. Também integra rankings globais como o “Top 50 Models”, do Models.com.

Com uma trajetória em ascensão e mais de 30 desfiles nas principais semanas de moda do mundo, Luiza se tornou um dos grandes destaques do ano e motivo de orgulho para o Amazonas.  

