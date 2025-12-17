   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Confira horário de funcionamento do comércio para o Natal e o Ano Novo

Por Portal Do Holanda

17/12/2025 21h49 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM- A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) divulga o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus durante o período de Natal e Ano Novo, incluindo a semana que antecede as datas comemorativas.

Comércio da Região Central de Manaus (Horário sugerido):

24/12 – 8h às 18h

25/12 – Abertura facultativa

31/12 – 8h às 18h

01/01 – Abertura facultativa

Shoppings:

 Shopping Grande Circular

17 a 23/12 – 9h às 23h

24/12 – 9h às 18h

25/12 – Fechado

31/12 – 9h às 18h

01/01 – Fechado

 Manaus Via Norte

18 a 21/12 – 10h às 23h

22 e 23/12 – 9h às 23h

24/12 – 9h às 18h

25/12 – 12h às 21h (facultativo)

31/12 – 10h às 18h

01/01 – 12h às 21h (facultativo)

Manaus Plaza

22 a 23/12 – 9h às 21h

24/12 – 9h às 17h

25/12 – Lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos 14h às 20h

31/12 – 9h às 17h

01/01 – Lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos 14h às 20h

 Manauara Shopping

19 a 23/12 – 10h às 23h

24/12 – 9h às 18h

25/12 – 12h às 22h (Lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos)

26 e 27/12 – 10h às 22h

28/12 - Alimentação e Lazer: 12h às 22h / Lojas Âncoras: 12h às 21h /

Lojas Satélites e Quiosques: 14h às 21h

29 e 30/12 – 10h às 22h

31/12 – 9h às 18h

01/01 – 12h às 22h (Lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos)

 Shopping Ponta Negra

24/12 – 10h às 18h

25/12 – 12h às 22h (Lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos)

31/12 – 10h às 18h

01/01 – 12h às 22h (Lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos)

 Amazonas Shopping

19 a 22/12 – 10h às 23h

23/12 – 10h às 00h

24/12 – 9h às 18h

25/12 – 12h às 22h (Lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos)

26 a 30/12 – 10h às 22h

31/12 – 9h às 18h

01/01 – 12h às 22h (Lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos)

 Millennium Shopping

24/12 

Lojas e quiosques - 9h às 17h 

Praça de alimentação e lazer – 9h às 17h 

Cinema - a partir das 13h30 

25/12 – Lojas fechadas (Cinema aberto a partir das 13h30)

31/12 

Praça de alimentação e lazer – 9h às 17h 

Lojas e quiosques - 9h às 17h

Cinema - a partir das 13h30

01/01 – Lojas fechadas (Cinema aberto a partir das 13h30)

 Studio 5

24/12 – 9h às 18h (Academia: 05h às 14h | Amazon Bowling fechado)

25/12 – 14h às 21h (Alimentação e lazer facultativos)

31/12 – 9h às 18h (Alimentação 09h às 18h | Academia: 05h às 14h | Amazon Bowling fechado)

Shopping São José

24/12 – 8h às 18h

25/12 – Fechado

31/12 – 8h às 18h

01/01 – Fechado

???? Sumaúma Park Shopping

24/12 – 9h às 18h

25/12 – Abertura facultativa

31/12 – 9h às 18h

01/01 – Abertura facultativa

Shopping Cidade Leste

18 a 21/12 – 9h às 22h

22 e 23/12 – 9h às 23h

24/12 – 9h às 18h

25/12 – Fechado

26 a 27/12 – 9h às 21h

29/12 – 9h às 19h

29 e 30/12 – 9h às 22h

31/12 – 9h às 18h

01/01 – Fechado

Shopping Cecomiz

24/12 – 9h às 18h

25/12 – Fechado

26 a 31/12 – 9h às 18h

01/01 – Fechado 

Retorna as atividades dia 05/01.

Bastidores da Política - Marco Temporal é trava, não solução Bastidores da Política
Marco Temporal é trava, não solução

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Reprodução/Instagram

17/12/2025

Isabelle Nogueira anuncia saída da Grande Rio às vésperas do Carnaval

17/12/2025

Manifestação na Compensa bloqueia vias e gera clima de tensão; vídeo

Foto: Divulgação

17/12/2025

Supermercado fecha com cliente dentro e bombeiros são acionados no Petrópolis

Foto: Divulgação/Semef

17/12/2025

NFS-e Nacional: Manaus estabelece novas regras para emissão de notas e recolhimento de ISS

Foto: Pixabay/Ilustrativa

17/12/2025

Mais de 90% dos consumidores pretendem comprar presentes no Natal, diz Fecomércio

Foto: Reprodução/Aleam

17/12/2025

Presidente da Aleam recebe Título de Cidadão Labrense durante agenda institucional em Lábrea

Foto: Divulgação

17/12/2025

Marinha abre seleção para praças temporários em Manaus com 28 vagas

Foto: Divulgação

17/12/2025

Sine Manaus oferta 260 vagas de emprego nesta quinta; confira

Foto: Divulgação/Sociedade Árabe Palestina do Amazonas

17/12/2025

Acusado de matar jovem palestino com gargalo de garrafa é solto em Manaus

Foto: Divulgação/CMM

17/12/2025

TJAM mantém decisão que trava novo concurso da CMM

Foto: Reprodução

17/12/2025

"Benício não teve chance", diz delegado ao detalhar sequência de erros médicos

Foto: Arquivo Portal do Holanda

17/12/2025

Polo Industrial impulsiona comércio exterior do Amazonas, que soma US$ 1,2 bilhão

17/12/2025

Caso Benício: hospital tinha equipe de segurança, mas técnica não acionou, diz dono

Foto: Divulgação

17/12/2025

Fiscalização realiza 105 desobstruções durante mutirão no Centro de Manaus

Vaga oferece bolsa de R$ 2 mil - Foto: Divulgação

17/12/2025

Prefeitura de Manaus abre seleção para tutor em residência de enfermagem

17/12/2025

Donos do Hospital Santa Júlia depõem à polícia sobre a morte de Benício

Foto: Divulgação/Sindipetro Amazônia

17/12/2025

Petroleiros de Urucu fazem protesto no Aeroporto de Manaus em meio à greve nacional

17/12/2025

Motociclista "voa" e acaba em cima de carro após batida em Manaus; vídeo

17/12/2025

Idoso é atropelado por caminhão em avenida no Nova Esperança; veja vídeo

Foto: Marcelo Camargo/EBC

17/12/2025

Temporal e 'friagem' devem atingir o Amazonas a partir desta quarta-feira

Foto: Divulgação

17/12/2025

Confira quais bairros ficarão sem energia nesta quinta-feira em Manaus

Foto: Reprodução / Redes sociais

16/12/2025

Prefeitura divulga alerta sobre áreas de risco após morte de lutador de MMA no Amazonas

Foto: Divulgação

16/12/2025

Motofrestista e mais: Sine Manaus divulga 225 vagas para esta quarta

Foto: Divulgação

16/12/2025

Sine Amazonas divulga 65 vagas de emprego para esta quarta-feira

Benício Xavier de Freitas / Foto: Reprodução/Instagram

16/12/2025

Família de Benício vê suspensão de profissionais como medida 'necessária e coerente'

Foto: Divulgação

16/12/2025

Gabarito preliminar do concurso da Aleam é divulgado pela FGV

Foto: Divulgação/Governo do Amazonas

16/12/2025

Governo do Amazonas lança casas sustentáveis feitas com plástico reciclado

Juiz Manuel Amaro Pereira de Lima - Foto: Raphael Alves/TJAM

16/12/2025

TJAM decide aposentar juiz que liberou R$ 26 milhões contra ordem do STJ

Secretário Ronney Peixoto, da Semig. Foto: Divulgação

16/12/2025

Governo intensifica ações para criar hub de Data Centers no Amazonas


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!