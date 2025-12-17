Confira horário de funcionamento do comércio para o Natal e o Ano Novo
Manaus/AM- A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) divulga o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus durante o período de Natal e Ano Novo, incluindo a semana que antecede as datas comemorativas.
Comércio da Região Central de Manaus (Horário sugerido):
24/12 – 8h às 18h
25/12 – Abertura facultativa
31/12 – 8h às 18h
01/01 – Abertura facultativa
Shoppings:
Shopping Grande Circular
17 a 23/12 – 9h às 23h
24/12 – 9h às 18h
25/12 – Fechado
31/12 – 9h às 18h
01/01 – Fechado
Manaus Via Norte
18 a 21/12 – 10h às 23h
22 e 23/12 – 9h às 23h
24/12 – 9h às 18h
25/12 – 12h às 21h (facultativo)
31/12 – 10h às 18h
01/01 – 12h às 21h (facultativo)
Manaus Plaza
22 a 23/12 – 9h às 21h
24/12 – 9h às 17h
25/12 – Lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos 14h às 20h
31/12 – 9h às 17h
01/01 – Lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos 14h às 20h
Manauara Shopping
19 a 23/12 – 10h às 23h
24/12 – 9h às 18h
25/12 – 12h às 22h (Lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos)
26 e 27/12 – 10h às 22h
28/12 - Alimentação e Lazer: 12h às 22h / Lojas Âncoras: 12h às 21h /
Lojas Satélites e Quiosques: 14h às 21h
29 e 30/12 – 10h às 22h
31/12 – 9h às 18h
01/01 – 12h às 22h (Lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos)
Shopping Ponta Negra
24/12 – 10h às 18h
25/12 – 12h às 22h (Lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos)
31/12 – 10h às 18h
01/01 – 12h às 22h (Lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos)
Amazonas Shopping
19 a 22/12 – 10h às 23h
23/12 – 10h às 00h
24/12 – 9h às 18h
25/12 – 12h às 22h (Lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos)
26 a 30/12 – 10h às 22h
31/12 – 9h às 18h
01/01 – 12h às 22h (Lojas fechadas; alimentação e lazer facultativos)
Millennium Shopping
24/12
Lojas e quiosques - 9h às 17h
Praça de alimentação e lazer – 9h às 17h
Cinema - a partir das 13h30
25/12 – Lojas fechadas (Cinema aberto a partir das 13h30)
31/12
Praça de alimentação e lazer – 9h às 17h
Lojas e quiosques - 9h às 17h
Cinema - a partir das 13h30
01/01 – Lojas fechadas (Cinema aberto a partir das 13h30)
Studio 5
24/12 – 9h às 18h (Academia: 05h às 14h | Amazon Bowling fechado)
25/12 – 14h às 21h (Alimentação e lazer facultativos)
31/12 – 9h às 18h (Alimentação 09h às 18h | Academia: 05h às 14h | Amazon Bowling fechado)
Shopping São José
24/12 – 8h às 18h
25/12 – Fechado
31/12 – 8h às 18h
01/01 – Fechado
???? Sumaúma Park Shopping
24/12 – 9h às 18h
25/12 – Abertura facultativa
31/12 – 9h às 18h
01/01 – Abertura facultativa
Shopping Cidade Leste
18 a 21/12 – 9h às 22h
22 e 23/12 – 9h às 23h
24/12 – 9h às 18h
25/12 – Fechado
26 a 27/12 – 9h às 21h
29/12 – 9h às 19h
29 e 30/12 – 9h às 22h
31/12 – 9h às 18h
01/01 – Fechado
Shopping Cecomiz
24/12 – 9h às 18h
25/12 – Fechado
26 a 31/12 – 9h às 18h
01/01 – Fechado
Retorna as atividades dia 05/01.
