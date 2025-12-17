Marco Temporal é trava, não solução





O Congresso Nacional tenta responder à disputa sobre o marco temporal das terras indígenas propondo levar a regra para a Constituição.

A ideia é criar segurança jurídica e deixar claro quais são os limites para demarcações e decisões futuras.

Para o Amazonas, isso pode representar algo bem concreto: saber com antecedência quais projetos podem sair do papel e quais não podem, sem que tudo fique dependente de novas interpretações a cada momento.

O desafio não é escolher entre proteger os povos indígenas ou permitir qualquer tipo de obra. O ponto central é encontrar um equilíbrio que assegure direitos sem transformar todo projeto em um impasse permanente.

O Amazonas precisa de regras claras, que protejam a floresta e seus povos, mas também permitam reduzir o isolamento histórico que ainda marca a região.