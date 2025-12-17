Isabelle Nogueira anuncia saída da Grande Rio às vésperas do Carnaval





A ex-BBB Isabelle Nogueira anunciou nesta quarta-feira (17) que deixou o posto de musa da Grande Rio. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou: “Agradeço imensamente o convite e todos os momentos incríveis que vivemos juntos, Grande Rio. Fui extremamente bem acolhida desde a minha chegada, principalmente pela comunidade, e isso ficará para sempre na minha memória e no meu coração.”

Na mensagem, Isabelle também exaltou o significado do Carnaval: “Desejo que a Grande Rio viva um Carnaval lindo, potente e emocionante, como sua história merece! (…) O Carnaval vai muito além da festa que se pode brincar: é um movimento cultural de resistência.” Em seguida, destacou o impacto social da festa: “O Carnaval gera empregos, sustenta lares e coloca comida no prato de inúmeros trabalhadores informais.”

Motivo da saída - Em nota oficial, a Grande Rio informou que a saída foi de comum acordo por causa de uma lesão no tornozelo da influenciadora. “A medida foi tomada em razão de uma lesão no tornozelo que a impede, neste momento, de cumprir a agenda de compromissos e ensaios”, diz o comunicado, que completa: “Caso ela opte por retornar no Carnaval de 2027, será recebida com todo o afeto e portas abertas.”