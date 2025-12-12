Procon divulga preços dos principais itens que compõem ceia de Natal; veja





Manaus/AM - O Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), divulgou, nesta sexta-feira (12), a pesquisa de preços dos principais itens que compõem a ceia de Natal de 2025, com dados que servem de referência para o consumidor no período de compras de fim de ano.

O levantamento foi realizado em nove estabelecimentos comerciais de Manaus e analisou 20 itens tradicionais da ceia natalina, como panetones, aves natalinas, frutas frescas e em calda, bebidas e azeite de oliva. Os dados apontaram variação de preços de até 283,1% entre produtos semelhantes, a exemplo da ameixa fresca, encontrada entre R$23,49 e R$90,00.

Entre os itens mais consumidos, o panetone de frutas (400g) apresentou preços entre R$12,49 e R$25,09, enquanto o chocotone (400g) variou de R$13,90 a R$33,99. Já o pêssego em calda (400g a 450g) registrou a maior oscilação da pesquisa, com variação de 340,5%, sendo comercializado entre R$11,69 e R$51,49.

O Procon Manaus explicou que a pesquisa reflete os preços praticados no período de coleta, realizada nos dias 9 e 10 de dezembro, podendo sofrer alterações conforme promoções, ofertas e políticas comerciais de cada estabelecimento. A orientação é que o consumidor utilize o levantamento como referência para comparar preços e realizar compras mais conscientes.