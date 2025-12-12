   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Procon divulga preços dos principais itens que compõem ceia de Natal; veja

Por Portal Do Holanda

12/12/2025 20h35 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM - O Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), divulgou, nesta sexta-feira (12), a pesquisa de preços dos principais itens que compõem a ceia de Natal de 2025, com dados que servem de referência para o consumidor no período de compras de fim de ano.

O levantamento foi realizado em nove estabelecimentos comerciais de Manaus e analisou 20 itens tradicionais da ceia natalina, como panetones, aves natalinas, frutas frescas e em calda, bebidas e azeite de oliva. Os dados apontaram variação de preços de até 283,1% entre produtos semelhantes, a exemplo da ameixa fresca, encontrada entre R$23,49 e R$90,00.

Entre os itens mais consumidos, o panetone de frutas (400g) apresentou preços entre R$12,49 e R$25,09, enquanto o chocotone (400g) variou de R$13,90 a R$33,99. Já o pêssego em calda (400g a 450g) registrou a maior oscilação da pesquisa, com variação de 340,5%, sendo comercializado entre R$11,69 e R$51,49.

O Procon Manaus explicou que a pesquisa reflete os preços praticados no período de coleta, realizada nos dias 9 e 10 de dezembro, podendo sofrer alterações conforme promoções, ofertas e políticas comerciais de cada estabelecimento. A orientação é que o consumidor utilize o levantamento como referência para comparar preços e realizar compras mais conscientes.

Clique para baixar arquivo

Bastidores da Política - Direita apanha com ajuda de Trump Bastidores da Política
Direita apanha com ajuda de Trump

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Reprodução/Instagram

12/12/2025

Top amazonense em ascensão internacional é apontada como affair de João Guilherme

Foto: Ronaldo Siqueira

12/12/2025

Águas de Manaus deixa ruas danificadas e comerciante prejudicado no Aleixo

Foto: Reprodução

12/12/2025

Inep divulga resultados do Enamed 2025; confira

Foto: Divulgação

12/12/2025

Hospital busca família de paciente internado após cair de 5 metros de altura em Manaus

Foto: Pixabay/Ilustrativa

12/12/2025

Linhas de ônibus são alteradas para corrida na Av. Constantino Nery

Blogueira Rosa Ibere Tavares Dantas e personal trainer Talis Roque / Foto: Reprodução

12/12/2025

Decisão rejeita acordo em caso de influencer que atropelou personal em Manaus

Presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade - Foto: Divulgação/Aleam

12/12/2025

Aleam reforça orientações a candidatos para provas do concurso

Foto: Divulgação

12/12/2025

FGV corrige endereço de prova para concurso da Aleam; confira

Estudantes da Universidade Nilton Lins, no Amazonas, participando do Enamed 2025

12/12/2025

INEP publica resultado do Enamed 2025; mais de 96 mil estudantes participaram

12/12/2025

Caminhoneiros bloqueiam BR-319 em protesto contra condições precárias; vídeo

Foto: Divulgação

12/12/2025

Tolentino fortalece campanha ao Quinto Constitucional em encontro em Manaus

Alunos da rede estadual aprovados nos vestibulares da UEA - Foto: Divulgação

12/12/2025

Mais de 1.180 alunos da rede estadual são aprovados nos vestibulares da UEA

53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santo Antônio do Içá - Foto: Divulgação

12/12/2025

Homem é preso por abusar da própria filha no interior do Amazonas

Gilson Silva - Foto: Divulgação

12/12/2025

Tenente morre após acidente entre motocicletas em Maués

Foto: Reprodução/Facebook Maués 24 horas

12/12/2025

Jovem em motocicleta atropela ciclista em estrada no Amazonas

Foto: Divulgação

12/12/2025

Governador anuncia edital de concurso do Ipaam após 18 anos com 140 vagas

Foto: Divulgação

12/12/2025

Gustavo Igrejas lança livro sobre passado e futuro da Zona Franca de Manaus

Foto: Reprodução

12/12/2025

Motorista bate carro e dorme na cena do acidente no Betânia

Foto: Reprodução TV Globo

12/12/2025

Justiça revoga habeas corpus de médica investigada pela morte do menino Benício

Foto: Divulgação

12/12/2025

Caminhão invade pista contrária, atinge moto e fere duas mulheres na AM-010

Foto: Divulgação/Nilton Lins

12/12/2025

Nilton Lins forma primeira turma de Técnicos de Enfermagem em Manaus

Júlio morreu na hora - Foto: Divulgação

12/12/2025

Homem morre e mulher fica ferida em acidente de moto na Bola da Suframa

12/12/2025

Homem é baleado e retirado do local em porta-malas em Manaus; vídeo

Foto: Altemar Alcântara/Semcom

12/12/2025

Nova lei limita Prêmios Literários de Manaus apenas a residentes do Amazonas

12/12/2025

Incêndio em empresa de reciclagem assusta moradores no Tarumã-Açu

12/12/2025

Ao vivo: Incêndio atinge área de mata em Manaus

Sensação térmica passará dos 35°C - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

12/12/2025

Após dias de chuva torrencial, Manaus tem sexta-feira de calor extremo

Foto: Divulgação

12/12/2025

Flores, Nova Cidade e outros oito bairros ficarão sem energia neste sábado

12/12/2025

Ao vivo: Acidente, prisões, confira o resumo de noticias do dia


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!