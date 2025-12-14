Casal morre em violento acidente de moto na Avenida do Turismo





Manaus/AM - Um grave acidente de motocicleta resultou na morte de um homem e uma mulher, ambos ainda não identificados, na Avenida do Turismo, localizada na Zona Oeste de Manaus, neste domingo (14).

De acordo com as primeiras informações colhidas no local, o casal perdeu o controle da moto em uma curva da avenida e colidiu violentamente contra a barra de ferro de proteção da via.

As vítimas não portavam documentos de identificação no momento do acidente. Foi encontrado apenas um aparelho celular danificado.

O homem sofreu ferimentos graves na cabeça. A mulher teve a clavícula fraturada. A confirmação da causa exata das mortes dependerá do resultado da necropsia.

Foi encontrado apenas um capacete no local, mas sem vestígios de sangue em seu interior. Testemunhas e pessoas envolvidas no resgate levantaram a hipótese de que o equipamento não estaria sendo utilizado corretamente no momento da colisão.

A polícia técnica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e remover os corpos. As autoridades devem investigar as causas do acidente, incluindo a possibilidade de alta velocidade ou embriaguez, conforme sugerido por relatos preliminares no local.

O caso foi registrado e as autoridades trabalham agora na identificação oficial das vítimas.