Nilton Lins

Casal morre em violento acidente de moto na Avenida do Turismo

Por Portal Do Holanda

14/12/2025 10h51 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM - Um grave acidente de motocicleta resultou na morte de um homem e uma mulher, ambos ainda não identificados, na Avenida do Turismo, localizada na Zona Oeste de Manaus, neste domingo (14).

De acordo com as primeiras informações colhidas no local, o casal perdeu o controle da moto em uma curva da avenida e colidiu violentamente contra a barra de ferro de proteção da via.

As vítimas não portavam documentos de identificação no momento do acidente. Foi encontrado apenas um aparelho celular danificado.

O homem sofreu ferimentos graves na cabeça. A mulher teve a clavícula fraturada. A confirmação da causa exata das mortes dependerá do resultado da necropsia.

Foi encontrado apenas um capacete no local, mas sem vestígios de sangue em seu interior. Testemunhas e pessoas envolvidas no resgate levantaram a hipótese de que o equipamento não estaria sendo utilizado corretamente no momento da colisão.

A polícia técnica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia e remover os corpos. As autoridades devem investigar as causas do acidente, incluindo a possibilidade de alta velocidade ou embriaguez, conforme sugerido por relatos preliminares no local.

O caso foi registrado e as autoridades trabalham agora na identificação oficial das vítimas.

Erros em cadeia no caso do menino Benício Xavier

