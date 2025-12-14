Macaco invade casas e leva comida das cozinhas de moradores no Amazonas; vídeo





Macaco troca mata e e invade cozinhas em Barreirinha pic.twitter.com/lk7gdzkYQt — Aquitemnotícias (@aquitemnoticias) December 14, 2025

Manaus/AM- Um macaco-prego está causando alvoroço e prejuízo em Barreirinha, no interior do Amazonas, ao entrar em casas e levar objetos das cozinhas. O animal, que reside em uma área de mata nos arredores da cidade, tem causado preocupação entre os moradores.

Nos últimos dias, o macaco foi flagrado pelos próprios residentes em plena ação. Seu alvo principal são alimentos e pequenos objetos.

O macaco-prego tem levado itens como ovos, potes de leite e até mesmo o tradicional piracuí, uma farinha de peixe muito consumida na região.

Diante dos incidentes, a Secretaria de Meio Ambiente de Barreirinha emitiu uma orientação clara à população:

"A população não deve capturar, agredir ou alimentar o animal."

A medida visa proteger tanto a comunidade quanto o macaco-prego, que é um animal silvestre e deve ser manejado por autoridades competentes.