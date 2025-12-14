Macaco invade casas e leva comida das cozinhas de moradores no Amazonas; vídeo
Por Portal Do Holanda
14/12/2025 9h48 — em
Amazonas
Macaco troca mata e e invade cozinhas em Barreirinha pic.twitter.com/lk7gdzkYQt— Aquitemnotícias (@aquitemnoticias) December 14, 2025
Manaus/AM- Um macaco-prego está causando alvoroço e prejuízo em Barreirinha, no interior do Amazonas, ao entrar em casas e levar objetos das cozinhas. O animal, que reside em uma área de mata nos arredores da cidade, tem causado preocupação entre os moradores.
Nos últimos dias, o macaco foi flagrado pelos próprios residentes em plena ação. Seu alvo principal são alimentos e pequenos objetos.
O macaco-prego tem levado itens como ovos, potes de leite e até mesmo o tradicional piracuí, uma farinha de peixe muito consumida na região.
Diante dos incidentes, a Secretaria de Meio Ambiente de Barreirinha emitiu uma orientação clara à população:
"A população não deve capturar, agredir ou alimentar o animal."
A medida visa proteger tanto a comunidade quanto o macaco-prego, que é um animal silvestre e deve ser manejado por autoridades competentes.
ASSUNTOS: Amazonas