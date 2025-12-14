Lutador de MMA Gerônimo Mondragon desaparece após cair no rio Amazonas





Manaus/AM - O lutador de MMA Gerônimo Mondragon, natural da Bahia e atual subsecretário de Segurança Pública do município de São Gabriel da Cachoeira, desapareceu neste sábado (13) após cair em um trecho do rio Amazonas. O caso ocorreu na cidade localizada a 852 quilômetros de Manaus e mobilizou equipes de resgate desde as primeiras horas após o incidente.

De acordo com testemunhas, Gerônimo estava acompanhado da namorada quando decidiu entrar no rio para se refrescar. Ele teria submergido normalmente, mas não retornou à superfície, levantando a suspeita de afogamento. As circunstâncias do desaparecimento ainda estão sendo apuradas pelas autoridades locais.

Assim que foram informadas sobre o ocorrido, equipes de salvamento iniciaram buscas no local onde o lutador foi visto pela última vez. Até o momento, não há informações oficiais sobre o resultado das operações, que seguem em andamento.

Em nota, a Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira confirmou o desaparecimento e anunciou o adiamento da chegada do Papai Noel, prevista para este sábado, remarcando o evento para o próximo fim de semana. Além da carreira no MMA, Gerônimo Mondragon também era conhecido por participar de vídeos de humor e pegadinhas ao lado do influenciador David Mafra.