Alimentos, documentos e canetas: confira exigências do concurso da Aleam





Manaus/AM - Os candidatos inscritos no concurso público da Assembleia Legislativa do Estado (ALE), que ocorre neste domingo (14), devem ficar atentos às recomendações divulgadas pela organização do certame. As orientações são fundamentais para evitar contratempos e possíveis eliminações no dia da prova.

O acesso ao local de realização do exame é individual e deve ser consultado exclusivamente pelo próprio candidato, por meio do CPF, no site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A ALE reforça que não serão divulgadas informações de forma coletiva.

Entre as principais regras, está a proibição do uso e da posse de aparelhos eletrônicos durante a prova. Itens como celulares, smartphones, tablets, notebooks, câmeras, pendrives, fones de ouvido, MP3 players e relógios inteligentes são vetados e podem resultar na eliminação do candidato.

A organização também orienta sobre a entrada de alimentos, que é permitida apenas se estiverem acondicionados em recipientes transparentes e sem rótulos. Bebidas devem seguir a mesma exigência.

Para realizar a prova, os candidatos devem comparecer ao local indicado munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, além de documento de identidade original com foto e do comprovante de inscrição.