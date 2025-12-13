   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Alimentos, documentos e canetas: confira exigências do concurso da Aleam

Por Portal Do Holanda

13/12/2025 22h38 — em
Amazonas


Foto: Reprodução/Aleam

Manaus/AM - Os candidatos inscritos no concurso público da Assembleia Legislativa do Estado (ALE), que ocorre neste domingo (14), devem ficar atentos às recomendações divulgadas pela organização do certame. As orientações são fundamentais para evitar contratempos e possíveis eliminações no dia da prova.

O acesso ao local de realização do exame é individual e deve ser consultado exclusivamente pelo próprio candidato, por meio do CPF, no site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A ALE reforça que não serão divulgadas informações de forma coletiva.

Entre as principais regras, está a proibição do uso e da posse de aparelhos eletrônicos durante a prova. Itens como celulares, smartphones, tablets, notebooks, câmeras, pendrives, fones de ouvido, MP3 players e relógios inteligentes são vetados e podem resultar na eliminação do candidato.

A organização também orienta sobre a entrada de alimentos, que é permitida apenas se estiverem acondicionados em recipientes transparentes e sem rótulos. Bebidas devem seguir a mesma exigência.

Para realizar a prova, os candidatos devem comparecer ao local indicado munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, além de documento de identidade original com foto e do comprovante de inscrição.

Bastidores da Política - Erros em cadeia no caso do menino Benício Xavier Bastidores da Política
Erros em cadeia no caso do menino Benício Xavier

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Divulgação

13/12/2025

Manaus se destaca entre capitais com maior participação no setor cultural

Foto: Reprodução

13/12/2025

Árvore de Natal viva é inaugurada no CSU do Parque 10

Foto: Divulgação

13/12/2025

Governador lança projeto ‘Vila Aberta para Todos’ na Vila Olímpica de Manaus

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

13/12/2025

Homem é encontrado morto em rua no Centro de Manaus

Foto: Divulgação

13/12/2025

Governo Presente entrega títulos definitivos aos moradores do Alvorada

Foto: Divulgação

13/12/2025

Plano de assinatura oferece lavagens mensais e cuidados completos com o veículo; saiba mais

Foto: Divulgação

13/12/2025

Garimpeiros morrem presos em galeria após inundação no Amazonas

Foto: Divulgação

13/12/2025

Prefeitos do interior se reúnem com Omar Aziz em Manaus para discutir agenda de 2026

13/12/2025

Hospital Santa Júlia se pronuncia sobre manifestação do caso Benício; vídeo

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

13/12/2025

"O fogo não vai apagar": pais de Benício fazem protesto cobrando Justiça

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

13/12/2025

Pais de Pedro Henrique e Benício pedem punição por erros médicos no Amazonas

Foto: Antonio Lima/Secom

13/12/2025

Governo do Amazonas sanciona reajuste de 5,53% para servidores do Ipaam

Foto: Divulgação

13/12/2025

Hospital de Manaus busca identificação de paciente ferido após queda

13/12/2025

Motorista de ônibus é agredida por vendedor de bombons em Manaus; vídeo é chocante

Foto: Reprodução/MPAM

13/12/2025

MPAM divulga lista de aprovados no 26º exame de estágio em Direito; confira

Chuvas devem ser intensas - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

13/12/2025

Amazonas terá fim de semana abafado, com temporais e altas temperaturas

Foto: Agência Brasil/ASCOM ADEPARÁ

13/12/2025

Casos de raiva animal são registrados em rebanho do interior do Amazonas

Foto: Divulgação

12/12/2025

Procon divulga preços dos principais itens que compõem ceia de Natal; veja

Foto: Reprodução/Instagram

12/12/2025

Top amazonense em ascensão internacional é apontada como affair de João Guilherme

Foto: Ronaldo Siqueira

12/12/2025

Águas de Manaus deixa ruas danificadas e comerciante prejudicado no Aleixo

Foto: Reprodução

12/12/2025

Inep divulga resultados do Enamed 2025; confira

Foto: Divulgação

12/12/2025

Hospital busca família de paciente internado após cair de 5 metros de altura em Manaus

Foto: Pixabay/Ilustrativa

12/12/2025

Linhas de ônibus são alteradas para corrida na Av. Constantino Nery

Blogueira Rosa Ibere Tavares Dantas e personal trainer Talis Roque / Foto: Reprodução

12/12/2025

Decisão rejeita acordo em caso de influencer que atropelou personal em Manaus

Presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade - Foto: Divulgação/Aleam

12/12/2025

Aleam reforça orientações a candidatos para provas do concurso

Foto: Divulgação

12/12/2025

FGV corrige endereço de prova para concurso da Aleam; confira

Estudantes da Universidade Nilton Lins, no Amazonas, participando do Enamed 2025

12/12/2025

INEP publica resultado do Enamed 2025; mais de 96 mil estudantes participaram

12/12/2025

Caminhoneiros bloqueiam BR-319 em protesto contra condições precárias; vídeo

Foto: Divulgação

12/12/2025

Tolentino fortalece campanha ao Quinto Constitucional em encontro em Manaus


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!