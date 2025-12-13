Manaus se destaca entre capitais com maior participação no setor cultural





Manaus/AM - Manaus aparece entre as capitais brasileiras com maior participação de trabalhadores no setor cultural, com 9,4% dos ocupados em 2024, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado integra o Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2013–2024, divulgado sexta-feira (12), e coloca a capital amazonense ao lado de Florianópolis (10,7%) e São Paulo (10,1%) entre os destaques nacionais.

Em âmbito nacional, o setor cultural empregou 5,9 milhões de pessoas em 2024, o maior número desde o início da série histórica, em 2014. A área manteve participação de 5,8% do total de ocupados no país, mesma proporção registrada em 2023, acompanhando o dinamismo do mercado de trabalho brasileiro.

O estudo mostra ainda que os trabalhadores da cultura têm, em média, maior nível de escolaridade. Em 2024, 30,1% dos ocupados do setor possuíam ensino superior completo, contra 23,4% no conjunto do mercado de trabalho. Apesar disso, a informalidade segue mais elevada na cultura, atingindo 44,6%, ante 40,6% do total de ocupados.

O IBGE aponta que o trabalho por conta própria é a principal forma de ocupação no setor cultural, representando 43% dos trabalhadores em 2024. O rendimento médio real mensal foi estimado em R$ 3.266, valor 2% inferior ao de 2023, enquanto a renda média do trabalho no país cresceu 3,5%. Regionalmente, o Norte registrou retração de 9,1% nos rendimentos do setor, e persistem desigualdades de gênero: mulheres receberam, em média, R$ 2.560, contra R$ 3.898 dos homens.