   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Manaus se destaca entre capitais com maior participação no setor cultural

Por Portal Do Holanda

13/12/2025 23h02 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM - Manaus aparece entre as capitais brasileiras com maior participação de trabalhadores no setor cultural, com 9,4% dos ocupados em 2024, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado integra o Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2013–2024, divulgado sexta-feira (12), e coloca a capital amazonense ao lado de Florianópolis (10,7%) e São Paulo (10,1%) entre os destaques nacionais.

Em âmbito nacional, o setor cultural empregou 5,9 milhões de pessoas em 2024, o maior número desde o início da série histórica, em 2014. A área manteve participação de 5,8% do total de ocupados no país, mesma proporção registrada em 2023, acompanhando o dinamismo do mercado de trabalho brasileiro.

O estudo mostra ainda que os trabalhadores da cultura têm, em média, maior nível de escolaridade. Em 2024, 30,1% dos ocupados do setor possuíam ensino superior completo, contra 23,4% no conjunto do mercado de trabalho. Apesar disso, a informalidade segue mais elevada na cultura, atingindo 44,6%, ante 40,6% do total de ocupados.

O IBGE aponta que o trabalho por conta própria é a principal forma de ocupação no setor cultural, representando 43% dos trabalhadores em 2024. O rendimento médio real mensal foi estimado em R$ 3.266, valor 2% inferior ao de 2023, enquanto a renda média do trabalho no país cresceu 3,5%. Regionalmente, o Norte registrou retração de 9,1% nos rendimentos do setor, e persistem desigualdades de gênero: mulheres receberam, em média, R$ 2.560, contra R$ 3.898 dos homens.

Bastidores da Política - Erros em cadeia no caso do menino Benício Xavier Bastidores da Política
Erros em cadeia no caso do menino Benício Xavier

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Amazonas

+ Amazonas


Foto: Reprodução/Aleam

13/12/2025

Alimentos, documentos e canetas: confira exigências do concurso da Aleam

Foto: Reprodução

13/12/2025

Árvore de Natal viva é inaugurada no CSU do Parque 10

Foto: Divulgação

13/12/2025

Governador lança projeto ‘Vila Aberta para Todos’ na Vila Olímpica de Manaus

Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

13/12/2025

Homem é encontrado morto em rua no Centro de Manaus

Foto: Divulgação

13/12/2025

Governo Presente entrega títulos definitivos aos moradores do Alvorada

Foto: Divulgação

13/12/2025

Plano de assinatura oferece lavagens mensais e cuidados completos com o veículo; saiba mais

Foto: Divulgação

13/12/2025

Garimpeiros morrem presos em galeria após inundação no Amazonas

Foto: Divulgação

13/12/2025

Prefeitos do interior se reúnem com Omar Aziz em Manaus para discutir agenda de 2026

13/12/2025

Hospital Santa Júlia se pronuncia sobre manifestação do caso Benício; vídeo

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

13/12/2025

"O fogo não vai apagar": pais de Benício fazem protesto cobrando Justiça

Foto: Jander Robson / Portal do Holanda

13/12/2025

Pais de Pedro Henrique e Benício pedem punição por erros médicos no Amazonas

Foto: Antonio Lima/Secom

13/12/2025

Governo do Amazonas sanciona reajuste de 5,53% para servidores do Ipaam

Foto: Divulgação

13/12/2025

Hospital de Manaus busca identificação de paciente ferido após queda

13/12/2025

Motorista de ônibus é agredida por vendedor de bombons em Manaus; vídeo é chocante

Foto: Reprodução/MPAM

13/12/2025

MPAM divulga lista de aprovados no 26º exame de estágio em Direito; confira

Chuvas devem ser intensas - Foto: Jander Robson/Portal do Holanda

13/12/2025

Amazonas terá fim de semana abafado, com temporais e altas temperaturas

Foto: Agência Brasil/ASCOM ADEPARÁ

13/12/2025

Casos de raiva animal são registrados em rebanho do interior do Amazonas

Foto: Divulgação

12/12/2025

Procon divulga preços dos principais itens que compõem ceia de Natal; veja

Foto: Reprodução/Instagram

12/12/2025

Top amazonense em ascensão internacional é apontada como affair de João Guilherme

Foto: Ronaldo Siqueira

12/12/2025

Águas de Manaus deixa ruas danificadas e comerciante prejudicado no Aleixo

Foto: Reprodução

12/12/2025

Inep divulga resultados do Enamed 2025; confira

Foto: Divulgação

12/12/2025

Hospital busca família de paciente internado após cair de 5 metros de altura em Manaus

Foto: Pixabay/Ilustrativa

12/12/2025

Linhas de ônibus são alteradas para corrida na Av. Constantino Nery

Blogueira Rosa Ibere Tavares Dantas e personal trainer Talis Roque / Foto: Reprodução

12/12/2025

Decisão rejeita acordo em caso de influencer que atropelou personal em Manaus

Presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade - Foto: Divulgação/Aleam

12/12/2025

Aleam reforça orientações a candidatos para provas do concurso

Foto: Divulgação

12/12/2025

FGV corrige endereço de prova para concurso da Aleam; confira

Estudantes da Universidade Nilton Lins, no Amazonas, participando do Enamed 2025

12/12/2025

INEP publica resultado do Enamed 2025; mais de 96 mil estudantes participaram

12/12/2025

Caminhoneiros bloqueiam BR-319 em protesto contra condições precárias; vídeo

Foto: Divulgação

12/12/2025

Tolentino fortalece campanha ao Quinto Constitucional em encontro em Manaus


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!