   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Taylor Swift paga mais de R$ 1 bilhão em bônus a funcionários

Por Portal Do Holanda

13/12/2025 22h16 — em
Famosos & TV


Foto: Reprodução

A série documental The End of an Era, de Taylor Swift, exibida no Disney+, viralizou ao mostrar a reação emocionante de funcionários da cantora ao receberem bônus ao fim da The Eras Tour.

Segundo a revista People, Taylor distribuiu cerca de US$ 197 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão) em bonificações ao longo de dois anos para todos os profissionais envolvidos na turnê.

Entre os beneficiados estão motoristas, técnicos, produtores, dançarinos, músicos, seguranças, equipes de som, luz, figurino, maquiagem, vídeo e outros trabalhadores dos bastidores.

No documentário, a cantora revela que prepara bônus individuais ao final de cada etapa da turnê como forma de reconhecimento pelo trabalho da equipe.

Bastidores da Política - Erros em cadeia no caso do menino Benício Xavier Bastidores da Política
Erros em cadeia no caso do menino Benício Xavier

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Famosos & TV

+ Famosos & TV


Foto: Reprodução

13/12/2025

Hailee Steinfeld está grávida do primeiro filho com Josh Allen, da NFL

Foto: Reprodução

13/12/2025

Ex-apresentador de TV entra na lista vermelha de procurados no país

Foto: Reprodução

13/12/2025

Lorena Maria e pai de MC Daniel trocam farpas: "fez filho fora do casamento"

13/12/2025

Ex-bbbs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam gravidez

Foto: Divulgação

13/12/2025

Ator Peter Greene, de 'O Máscara', é encontrado morto em Nova York

Foto: Reprodução/Instagram

13/12/2025

Nasce Clara, primeira filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo

13/12/2025

Taylor Swift entrega bônus milionário a funcionários após 'The Eras Tour'; veja valor e reações

Foto: Reprodução

13/12/2025

BBB26 pode trazer de volta ex-participante mais rejeitado da história do reality

Foto: Reprodução/Instagram

13/12/2025

De Virginia a Labubu: confira os virais que marcaram 2025

13/12/2025

Lorena Maria acusa MC Daniel de traição durante gravidez; vídeos

12/12/2025

A Bordo 2025: Com 27,64% dos votos, Bárbara Jade é a sexta eliminada

Foto: Reprodução/Instagram

12/12/2025

Top amazonense em ascensão internacional é apontada como affair de João Guilherme

Foto: Reprodução/Instagram

12/12/2025

Em estado grave, Isabel Veloso recebe homenagens do pai e do marido nas redes sociais

Foto: AgNews

12/12/2025

Iron Maiden volta ao Brasil com turnê de 50 anos

Foto: Reprodução/Instagram

12/12/2025

Tamires Assis fala sobre unfollow em Isabelle Nogueira e Vivian Amorim

12/12/2025

Rei Charles faz raro pronunciamento sobre tratamento contra câncer

12/12/2025

Após fala polêmica, Imperatriz Leopoldinense anuncia saída de Hariany Almeida

Foto: Reprodução/Instagram

12/12/2025

Hytalo e Euro viram réus por tráfico sexual e trabalho análogo à escravidão

Foto: Reprodução Instagram

12/12/2025

Noivo termina relacionamento com Carol Lekker após expulsão de 'A Fazenda'

Foto: Reprodução Instagram

12/12/2025

Bárbara Evans relata pânico em voo durante após passagem de ciclone

Foto: Reprodução Instagram

12/12/2025

Garçom preso pela morte de Liam Payne deixa prisão na Argentina

Foto: Reprodução TV Globo

12/12/2025

Repórter da Globo cai da escada, rompe ligamentos e é afastada

Foto: Reprodução

12/12/2025

Clínica de estética de Rayane Figliuzzi é interditada e esteticista é presa

Foto: Reprodução Record

12/12/2025

Carol Lekker se pronuncia após expulsão de A Fazenda

Foto: Reprodução Instagram

12/12/2025

Marido de Isabel Veloso diz que "notícias são não boas" e pede orações

12/12/2025

Bailarina processa Ratinho por racismo e pede indenização de R$ 2 milhões

Foto: Reprodução/Instagram

11/12/2025

Ruivinha de Marte muda nariz e comenta resultado de procedimentos

11/12/2025

Gominho lembra últimos momentos de Preta Gil: 'se entregou'

Foto: Reprodução/A Fazenda

11/12/2025

Mesquita, Toninho ou Duda: Veja quem deve sair de A Fazenda 17


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!