Taylor Swift paga mais de R$ 1 bilhão em bônus a funcionários





A série documental The End of an Era, de Taylor Swift, exibida no Disney+, viralizou ao mostrar a reação emocionante de funcionários da cantora ao receberem bônus ao fim da The Eras Tour.

Segundo a revista People, Taylor distribuiu cerca de US$ 197 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão) em bonificações ao longo de dois anos para todos os profissionais envolvidos na turnê.

Entre os beneficiados estão motoristas, técnicos, produtores, dançarinos, músicos, seguranças, equipes de som, luz, figurino, maquiagem, vídeo e outros trabalhadores dos bastidores.

No documentário, a cantora revela que prepara bônus individuais ao final de cada etapa da turnê como forma de reconhecimento pelo trabalho da equipe.