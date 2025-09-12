Águas de Manaus/Grupo Aegea: Compliance às avessas. Problemas à vista





A concessionária de água não é diferente de qualquer outra que presta serviço público: tem contrato, regras e normas que precisa cumprir. Muito se fala em compliance, palavra que significa simplesmente “cumprir as regras”. No caso, isso quer dizer respeitar o contrato, seguir a lei, atender bem o consumidor e só executar obras com licença e qualidade técnica.

A Águas de Manaus / Grupo Aegea mostra o inverso: abre buracos e não recompõe, deixa bairros sem abastecimento, cobra por esgoto onde não existe rede e ignora padrões básicos. É o retrato de uma empresa que falha justamente onde deveria demonstrar compromisso com a cidade.

No dia de hoje, a Águas de Manaus / Grupo Aegea soma a si outra grave denúncia: a de que ruas recentemente abertas para obras da concessionária apresentam risco de afundamento, com trincas e deformações no asfalto que expõem falhas na execução e na recomposição do solo. Não se trata de um detalhe técnico, mas de ameaça direta à segurança urbana, à mobilidade e ao patrimônio de quem transita diariamente pela cidade.

Esse episódio, por si só, já seria suficiente para exigir providências imediatas. Mas ele não está sozinho. Ao contrário: se insere em um conjunto de serviços precários que se acumula há anos. São crateras deixadas abertas, bairros que chegam a ficar até oito dias sem água, cobranças de esgoto em áreas sem rede instalada, obras conduzidas com licenças vencidas ou inexistentes, e a dependência constante de recursos públicos para investimentos que a concessionária deveria custear.

O risco de afundamento apenas confirma o padrão de descuido técnico e de desrespeito que tem marcado a atuação da empresa.

O que agrava esse cenário é a omissão das instituições de controle. A Ageman, que deveria ser reguladora, pouco age ou impõe limites, conduzindo passivamente a fiscalização.

O IPAAM, que concede licenças ambientais, raramente demonstra a firmeza necessária para exigir o cumprimento das condicionantes.

O Ministério Público e a Defensoria Pública, que têm o dever constitucional de proteger direitos difusos e coletivos, permanecem silenciosos diante do acúmulo de denúncias. Esse silêncio não é neutro: é ruptura do dever institucional e abandono da população à própria sorte.

Saneamento é serviço público essencial, associado à saúde, ao meio ambiente equilibrado, ao desenvolvimento urbano e à dignidade humana.. Não pode ser reduzido a um contrato prorrogado indefinidamente, blindado contra críticas e alheio às obrigações técnicas mais básicas.

Cada obra mal executada, cada licença descumprida, cada bairro deixado sem água e cada cratera aberta expõem que a concessão, em vez de solução, se tornou fardo.

Veja mais:

MP, Defensoria, Ipaam, Agemam não agem e Águas de Manaus atua de forma abusiva na cidade

Abusos da 'Águas de Manaus' e a passividade dos órgãos de controle

Águas de Manaus infiltra-se no jornalismo da TV Amazonas. Resultado: desinformação

Prefeitura precisa romper contrato com 'Águas de Manaus'

Concessionária 'Mágoas de Manaus' passou dos limites

O caos provocado pela Águas de Manaus e Cigás

Águas de Manaus é criativa ao meter a mão no bolso dos consumidores

É inverno e a Águas de Manaus contribui para o caos na cidade

Águas de Manaus faz cidade virar um inferno

Os abusos da Águas de Manaus

Águas de Manaus perde na justiça. Concessão precisa ser revista

Águas de Manaus é multada por obra que põe Vieiralves sob risco de alagamento

Cano estourado no Tarumã cria cratera e expõe descaso da Águas de Manaus; vídeo

Justiça mantém cobrança na tarifa de esgoto da Águas de Manaus e consumidor é prejudicado

Vazamento em tubulação da Águas de Manaus completa 8 meses sem solução no Coroado; vídeo

Águas de Manaus é multada em R$ 637 mil por falhas no abastecimento no Viver Melhor

Justiça condena Águas de Manaus por retirada irregular de hidrômetro

​Quarta intervenção da Águas de Manaus na mesma rua revolta moradores do Riacho Doce

Falta de abastecimento da Águas de Manaus deixa população à própria sorte durante incêndio

Águas de Manaus ignora vazamentos e só pensa em cobrar contas, diz idoso

Sem água em casa, homem aparece de toalha em manifestação no Viver Melhor

Moradores fazem manifestação contra Águas de Manaus por falta de água no Viver Melhor

Barulho, lama e falta d’água: idosos criticam obras da Águas de Manaus; vídeos

Águas de Manaus deixa ruas bloqueadas e obriga idosa a manobrar obstáculos diariamente

Vazamento da Águas de Manaus causa desperdício e risco de acidentes no Distrito Industrial

Vice-prefeito denuncia Águas de Manaus por destruir asfaltos recém-recuperados: "É justo?"

Águas de Manaus deixa milhares de famílias sem abastecimento e mostra despreparo

Exclusivo: Imagens escancaram a realidade de quem sofre com a falta de água em Manaus

Moradora do Japiim 2 acusa Águas de Manaus de impor pagamento de canalização

O caos provocado pela Águas de Manaus e Cigás

Moradores do Braga Mendes relatam "inferno" com obras da Águas de Manaus

Moradores do Aleixo denunciam Águas de Manaus após ficarem oito dias sem água

Exclusivo: Imagens revelam transtornos causados por obras da Águas de Manaus

MP cobra explicações da Águas de Manaus por tarifa de esgoto sem serviço

Cratera da Águas de Manaus causou acidente que matou homem no Distrito

Águas de Manaus é condenada por cobrar conta de imóvel sem abastecimento

Moradores do Japiim sofrem com poeira e lamaçal devido obra demorada da Águas de Manaus

Águas de Manaus bloqueia rua estratégica no Japiim 2 e gera caos para motoristas

Serviços da Águas de Manaus acumulam críticas e mais de R$ 2 milhões em multas