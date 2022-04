Sobe para R$ 20 mil recompensa para quem encontrar paraquedista em Manaus

Durante o fim de semana, as buscas se estenderam até a área do Puraquequara, mas nenhum sinal dele foi encontrado por lá. Além dos agentes especializados, canoeiros, mateiros e ribeirinhos também estão envolvidos na missão de encontrar Luiz.

O valor oferecido que antes era de R$ 10 mil, agora passa a ser de R$ 20 mil. O objetivo, segundo a ex-esposa e sócia de Cardelli, é intensificar as buscas já que as mesmas ocorrem há 6 dias sem grandes avanços.

Manaus/AM – A família do advogado Luiz Henrique Cardelli, decidiu dobrar a recompensa para quem encontrar o paraquedista com vida em Manaus.

