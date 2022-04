Mau tempo complica 6° dia de buscas por paraquedista desaparecido em Manaus

Luiz está desaparecido desde a última sexta-feira (15), quando foi arrastado por uma tempestade durante um salto de paraquedas com um grupo de amigos. Uma das integrantes foi achada morta no Rio Negro e outros 2 homens foram resgatados com vida.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Exército, Marinha e polícias Civil e Militar seguem com a varredura em terra e água, na tentativa de localizar o advogado, mas apenas pedaços de um paraquedas que pode ser dele foi encontrado até o momento.

