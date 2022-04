Segundo paraquedista que caiu durante temporal em Manaus está desaparecido no Rio Negro

A assessoria do órgão informou que uma equipe do Pelotão Fluvial está fazendo buscas nas proximidades na Ponta do Isamel, pois policiais militares avistaram um material semelhante ao de um paraquedas nas margens da localidade.

Manaus/AM - Após um paraquedista cair em fios de energia na tarde desta sexta-feira (15), durante um temporal em Manaus, agentes do Corpo de Bombeiros fazem buscas pelo segundo paraquedista que caiu no Rio Negro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.