Encontrado corpo de paraquedista levada pelo vento durante chuva em Manaus

Ana e Luiz desapareceram, mas banhistas que estavam na Praia do Brito, no Cacau Pirêra, disseram para o Corpo e Bombeiros que viram um paraquedas caindo nas proximidades, por isso o grupo de voluntários fez buscas na área.

Devido a ventania, a rota planejada pelo grupo de paraquedista acabou sendo desviada. Dois caíram no bairro Compensa, sendo que um fico preso em fios de energia e por sorte não se feriu , o terceiro caiu no rio, mas foi resgatado próximo a orla da cidade.

Ana foi levada pelo vento durante a forte chuva que atingiu Manaus na tarde de ontem (15). Além dela, o advogado curitibano Luiz Henrique Cardelli segue desaparecido. Há suspeita é que ele tenha caído no Rio Negro ou na área de mata do Iranduba.

O corpo da paraquedista Ana Carolina Silva, 23, foi encontrado na manhã deste sábado (16) em uma ilha do Cacau Pirêra, em Iranduba, por um grupo de voluntários que fizeram buscas com drones sobrevoando a área. O resgate foi feito por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

