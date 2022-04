Advogado de Curitiba está entre paraquedistas desaparecidos no Rio Negro

O do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) havia confirmado até às 19h30 desta sexta (15), que três paraquedistas foram socorridos e uma paraquedista, identificada como Ana Carolina Silva, de 23 anos, estava desaparecida. Já por volta das 21h22 o CBMAM confirmou que Luiz também está desaparecido.

De acordo com Menezes, Luiz veio a Manaus por motivos de trabalho e como praticante de paraquedismo o mesmo aproveitou para saltar de paraquedas. Porém, durante forte chuva, o advogado acabou caindo no Rio Negro, e segundo Leonardo, o homem segue desaparecido.

