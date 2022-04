Familiares prestam homenagens a paraquedista morta durante pouso no Amazonas

O evento fúnebre irá prosseguir até a manhã de domingo (17), quando corpo será levado para sepultamento no cemitério Parque Tarumã, na avenida do Turismo.

O velório que começou as 17 horas na funerária Canaã, na avenida Major Gabriel, no bairro da Praça 14, e está sendo restrito a parentes e amigos próximos.

Manaus/AM - Familiares e amigos prestam na tarde deste sábado (16), as últimas homenagens a empresária Ana Caroline Santos da Silva, e 27 anos, que caiu em uma área de mata próxima a Ponte do Rio Negro, no Distrito do Cacau Pirêra região metropolitana de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.