Vídeo mostra terceiro paraquedista sendo resgatado por embarcação em Manaus

O pastor relatou ainda que não estava nos planos do grupo sair para pescar na Ponte Rio Negro, mas como a chuva ficou muito forte, decidiram voltar para a margem. Na volta eles avistaram Felipe enrolado com o equipamento de salto e o ajudaram.

Manaus/AM - Um vídeo gravado pelo pastor Jorge Freitas e divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o paraquedista identificado apenas como Felipe é resgatado após cair no Rio Negro. Ele é um dos paraquedistas levados pela ventania durante a chuva que atingiu a cidade na tarde de ontem (15), mas ao cair no rio foi salvo pela embarcação.

