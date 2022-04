Buscas aéreas por paraquedistas desaparecidos são suspensas em Manaus

Manaus/AM - As buscas aéreas pelos paraquedistas Ana Carolina Silva, de 23 anos, e Luiz Henrique Cardelli, foram suspensas nesta sexta-feira (15) devido à iluminação no local apresentar limitações e serão retomadas a partir das 06h30 deste sábado (16), conforme informações da assessoria do Corpo de Bombeiros do Amazonas.

Ainda de acordo com a corporação, os trabalhos continuam "com uma embarcação no rio Negro, especificamente na área da Ponta do Ismael e ponte Rio Negro".

Os dois paraquedistas estão desaparecidos depois que uma forte chuva, que afetou Manaus nesta tarde, dificultou as condições de pouso. Eles estavam com outras 3 pessoas que já foram resgatadas.