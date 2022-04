Corpo de Bombeiros dá detalhes sobre acidente com paraquedistas em Manaus

O comandante também comentou sobre o terceiro paraquedista que também foi arrastado pelo vento. Segundo Muniz, ele chegou a cair no Rio Negro, mas foi resgatado com ferimentos leves por uma embarcação que passava pelo local.

Sobre as condições climáticas e circunstâncias do salto, Muniz informou que serão apuradas pelas autoridades aeronáuticas competentes.

Segundo o comandante, eles receberam a informação de que havia algo parecido com um paraquedas na região do Porto Chibatão, mas ao se deslocarem até o local verificaram que a informação não procedia.

Segundo o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros coronel Muniz, Ana e Luiz caíram no Rio Negro passando da metade da ponte Rio Negro para a margem do Cacau Pirêra.

Dos 14 paraquedistas que saltaram do Aeroclube de Manaus, dez conseguiram pousar em segurança e quatro tiveram as rotas desviadas pelo vento. Dois deles, Ana e Luiz foram jogados em direção ao Rio Negro e desapareceram.

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros realizou uma coletiva neste sábado (16) para falar sobre as últimas atualizações sobre os paraquedistas que desaparecem no Rio Negro ontem à tarde (15) após uma uma forte chuva. O corpo de Ana Carolina Silva , 27, foi encontrado na manhã de hoje e Luiz Henrique Cardelli segue desaparecido.

