Começa julgamento sobre preenchimento de vagas em creches de Manaus

A Defensoria defendeu que a Prefeitura de Manaus adote critérios objetivos e transparentes no processo de preenchimento das poucas vagas oferecidas em creches da rede municipal de ensino da capital, para que os mais carentes possam ser atendidos, assim como funciona no sistema de saúde (SUS).

O caso sobre o preenchimento das vagas em creches municipais de Manaus foi analisado, nesta segunda-feira (13) pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). Depois das sustentações da Defensoria Pública (DPE-AM) e Procuradoria Geral do Município (PGM), o julgamento foi suspenso.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.