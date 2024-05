Arrecadação de água para vítimas do RS segue até terça na Aleam

Manaus/AM - A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) está servindo como ponto de coleta de água potável, alimentos e roupas para auxiliar as famílias afetadas pelas fortes chuvas que resultaram em inundações em várias cidades do Rio Grande do Sul (RS) até terça-feira (14/5). Até o momento, já foram arrecadadas duas toneladas de doações.

"A nossa prioridade inicial era a coleta de água mineral, e conseguimos atingir a meta de 2 toneladas de água ainda no fim de semana", explicou a diretora de Assistência Social, Karla Stald, acrescentando que a expectativa é superar essa marca, uma vez que a campanha ainda terá mais dois dias de coleta. As doações serão entregues na quarta-feira seguinte (15) a representantes da Força Aérea Brasileira (FAB).

A iniciativa solidária mobilizou tanto os servidores da Assembleia quanto a comunidade, que compreendeu a importância e a urgência de se solidarizar com o povo do Sul do país, que atualmente enfrenta uma situação de extrema necessidade.

Além da água mineral, a diretora Stald ressaltou que também foram doados alimentos não perecíveis, cobertores, roupas de frio e ração para animais de estimação. Quem ainda desejar contribuir pode entregar os itens no hall de entrada da Aleam, das 8h às 16h.