Força-tarefa amplia área de buscas por paraquedista desaparecido em Manaus

Manaus/AM – A força-tarefa que procura pelo paraquedista Luiz Henrique Cardelli, desaparecido desde a sexta-feira (15), resolveu ampliar o raio de buscas do Rio Negro até a região do Puraquequara, na zona Leste, neste domingo (17).

O comandante do Corpo de Bombeiros, Orleilson Muniz, também deu detalhes de como os trabalhos estão sendo executados: “As buscas são de uma margem à outra, do ponto onde a primeira paraquedista (Ana Carolina Silva), foi localizada até a área do Puraquequara. É uma área muito extensa, não existe um ponto específico, até porque as buscas acontecem tanto na água quanto no ar e a técnica é através de zig-zag, de leque. São técnicas empregadas que vão cobrir uma área extensa”.

Orleilson também pede a ajuda e a atenção de pessoas que operam drones e ribeirinhos que circulam pela área. Ele orienta que todos estejam atentos e informem sobre movimentação estranha: “ Os usuários de drones, ribeirinhos e qualquer pessoa da comunidade que esteja às margens do rio e veja qualquer sinal que possa indicar um corpo, que nos avise”.

O comandante lembra que foi por meio de um drone que a empresária Ana Carolina Silva, 27, foi achada no distrito do Cacau Pirêra nesse sábado (16). Um homem que manobrava o equipamento captou uma imagem suspeita e avisou as autoridades.

Uma embarcação que estava próxima foi ao local e confirmou que o corpo era da paraquedista desaparecida.