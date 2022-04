Paraquedista que morreu durante salto no Rio Negro era experiente, diz amigo

Um amigo que se identificou apenas como Felipe, disse que Ana, natural de Carauari, interior do Amazonas, disse que a paraquedista dividia seu tempo entre família, trabalho e faculdade, e o acidente foi uma "tragédia inesperada", pois a amiga era profissional, informação confirmada pela diretora jurídica do Aeroclube do Amazonas, Eliane Melo, que afirmou que Ana já praticava paraquedismo há mais de um ano e tinha 30 saltos feitos.

Manaus/AM - A empresária Ana Caroline da Silva, de 27 anos, que morreu na sexta-feira (15), após ter sido arrastada pela ventania 10 quilômetros antes de cair nas margens de uma ilha no Distrito de Cacau Pirêra, já era experiente em fazer saltos. A informação foi dada por amigos da paraquedista, durante o velório, que ocorre neste sábado, no bairro da Praça 14, na Zona Sul de Manaus.

