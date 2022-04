Buscas por paraquedista são retomadas pelo 5° dia em Manaus

Além das equipes de selva, a procura também segue pelo rio e pelo ar com o auxílio da Marinha, do Exército e do Aeroclube.

Isso porque o advogado paranaense tem treinamento militar e possui conhecimentos para sobreviver em condições extremas. A ex-esposa de Luiz está em Manaus desde a noite de sábado (16) e acompanha de perto o trabalho do gabinete de crise montado para liderar as buscas pelo paraquedista.

Os trabalhos não tem prazo para terminar e envolvem quase 100 agentes. Nesta segunda-feira (18), o comandante do Corpo de Bombeiros, Orleison Muniz, disse em entrevista coletiva que ainda há chances de que Luiz seja encontrado com vida, sobretudo se tiver caído na área de mata.

Manaus/AM – Após o encontro de fragmentos de um paraquedas que pode ser do advogado Luiz Henrique Cardelli, os bombeiros prosseguem com a busca em uma área de mata nesta terça-feira (19), na tentativa de encontrar o paraquedista desaparecido há 5 dias.

