Enterro de paraquedista é marcado por homenagens e comoção em Manaus

O corpo dela foi achado por um drone nesse sábado (16), no decorrer das buscas pela área do Cacau Pirêra, no Iranduba. Outro paraquedista que também foi vítima do temporal, Luiz Henrique Cardelli, segue desaparecido até o momento.

Mas, no última sexta-feira (15), uma tempestade fatal acabou tirando Ana da rota de pouso e a arrastou por mais de 10 km sob o Rio Negro. Após a queda, a empresária não conseguiu se desvencilhar do equipamento e morreu nas águas.

Manaus/AM – Familiares e amigos da paraquedista Ana Carolina Silva, 27, prestaram as últimas homenagens durante o enterro da empresária realizado na manhã de hoje (17), no Cemitério Parque Tarumã, na Zona Oeste.

