Em Manaus, ex-esposa de paraquedista desaparecido diz ter esperança dele estar vivo

Manaus/AM - Jéssica Santos, a ex-esposa do paraquedista Luiz Henrique Cardelli, que está desaparecido desde a última sexta-feira (15), após um salto, afirmou neste domingo (17), que tem esperança de que ele seja encontrado com vida.

Segundo Jéssica, Luiz foi militar e sabe lidar com adversidades: “Tenho essa esperança porque o Luiz é muito forte. Ele foi militar durante muito tempo então tenho certeza que ele vai ser encontrado com vida”, afirmou.

Jéssica veio de Curitiba a Manaus para acompanhar a operação, comandada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e as forças de segurança do Estado, que está no terceiro dia de buscas pelo paraquedista com a área de buscas estendida.

Neste domingo (17), as forcas de segurança atuam com sete embarcações no rio Negro, além de contar com o apoio de duas aeronaves.