Força-tarefa segue rastro e amplia área de buscas por paraquedista em Manaus

Manaus/AM - A força-tarefa que realiza as buscas pelo paraquedista Luiz Henrique Cardelli, decidiu ampliar a área vasculhada até a Ilha das Onças. Os trabalhos foram retomados desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (19) e contam com a atuação de 70 agentes.

O grupo iniciou as buscas a partir da ponte Phellipe Daou e seguem adentrando áreas de mata alagadiças, com equipes do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA).

As equipes atuam com aeronaves do Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), do Exército Brasileiro (EB) e Força Aérea Brasileira (FAB). Além disso, as buscas contam com embarcações do EB, Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

De acordo com informações do gabinete de crise, as equipes seguem o rastro de equipamentos encontrados que possivelmente pertenciam ao paraquedista próximo à área do Cacau Pirêra. No dia do incidente, o paraquedas foi encontrado pelas equipes.

O coronel Orleiso Muniz, comandante-geral do CBMAM, solicita ainda aos ribeirinhos e pescadores que porventura encontrem alguma pista do paraquedista que liguem imediatamente para o número 193, do Corpo de Bombeiros, para deslocamento de equipe ao local para averiguar.

