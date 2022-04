Bombeiros iniciam buscas na selva por paraquedista desaparecido em Manaus

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas decidiu estender para a região de mata, nesta segunda-feira (18), as buscas pelo paraquedista Luiz Henrique Cardelli, desaparecido desde a sexta-feira (15), na região do rio Negro.

De acordo com o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz, é possível que Luiz tenha sido levado pelos ventos para a selva, onde as chances de sobrevivência podem ser maiores. “O Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA), especializado em buscas e resgate na selva, vai atuar com outros militares das forças amigas, Polícia Militar e Polícia Civil, realizando uma varredura terrestre com a esperança de encontrar o paraquedista desaparecido”.

As buscas vão se concentrar a partir da cabeceira da ponte Phelippe Daou. O Aeroclube de Manaus vai ajudar com três jet skis, que serão empregados em ambientes onde as grandes embarcações não podem adentrar.