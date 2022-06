Caso Dom e Bruno: PF faz reconstituição com Amarildo e diz que pode haver novas prisões

Ainda de acordo com a Polícia Federal, Amarildo participou de uma reconstituição do crime, autorizada pela Justiça, onde também afirmou ter afundado a lancha de Dom e Bruno.

De acordo com a PF, restos mortais dos dois foram encontrados após Amarildo da Costa de Oliveira, o 'Pelado', ter confessado o crime e levado os investigadores ao local onde as vítimas foram mortas.

Manaus/AM - A Polícia Federal disse em coletiva na noite de quarta-feira (15), que novas prisões devem acontecer a qualquer instante no caso do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips.

