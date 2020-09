As intenções dos Bolsonaros com a Amazônia

A natureza peculiar do discurso dos Bolsonaros em relação à Amazônia, não esconde as intenções monetaristas da política do governo para a região. Tudo o que de natural existe na floresta deve ser explorado como riqueza. Do contrário, torna-se uma coisa selvagem.

Do ouro dos garimpos aos seres humanos das nações indígenas, todos devem entrar no circuito da exploração com “luxo e conforto”. Assim define o senador Flávio Bolsonaro.

E O GOVERNADOR BABOU

O governador Wilson Lima ‘babou’ quando os filhos de Bolsonaro falaram que “preservar não é isolar vocês”. Talvez nem saiba que nenhuma atitude concreta se vê para desmontar o sistema de boicote permanente dentro dos ministérios contra a ZFM e a própria Amazônia.

Que vão do contingenciamento de recursos da Suframa ao confisco dos recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação recolhidos pelas indústrias do PIM. Coisas pra serem debatidas.

@@

E enquanto membros das bancadas estadual e federal do Amazonas aplaudem os ‘recrutas zero’ da família Bolsonaro, a MP das ZPEs está na Câmara, ameaçando com a distribuição de 100% da produção das ditas zonas no mercado brasileiro, concorrendo com a ZFM.

A VERDADE, DELES

Seguindo a regra geral do mundo virtual, a campanha dos candidatos a prefeito de Manaus começa com as fakes news das declarações de bens. Duas perguntas que vão atormentar a cabeça do eleitor nesta campanha eleitoral.

O dono da Samel empobreceu de repente?

Quem pode “voltar a acreditar” numa coisa dessas? A dúvida vem da declaração de bens do candidato Ricardo Nicolau: R$ 67 mil.