Wilson Lima derrotado na Aleam

O prefeito David Almeida corre contra o tempo para entregar o parque Cidade da Criança, no bairro Aleixo, no Dia das Crianças, 12 de outubro. “A cidade de Manaus, assim como o Brasil e o mundo, ficou muito confinada durante a pandemia, e nós precisamos ampliar essas áreas para socialização.”

O governador Wilson Lima mais uma vez foi derrotado pelos deputados, que na votação de ontem na Aleam derrubaram o veto às emendas parlamentares na LDO. As emendas individuais e as de bancada atendem demandas pontuais identificados pelos parlamentares. “A execução dessas emendas deve ser cumprida. Não só de grandes obras estruturais se formam as políticas públicas”, disse Wilker Barreto.

